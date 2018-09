Duivelse zege is grootste thuisnederlaag in 45 jaar voor Schotland Redactie

08 september 2018

16u21

Bron: Belga 0 Rode Duivels De 0-4 nederlaag die de Rode Duivels Schotland gisterenavond toedienden in Hampden Park was de zwaarste thuisnederlaag voor de Schotten sinds de 0-5 nederlaag tegen Engeland in februari 1973, meer dan 45 jaar geleden dus.

Voor de Rode Duivels was het dan weer de grootste zege ooit tegen Schotland en tevens de vierde op rij. Opvallend, ook in de vorige drie confrontaties kwam The Tartan Army niet tot scoren tegen de Belgen, hun laatste treffer tegen ons land dateert nu reeds van 2001, toen er eveneens in Hampden Park 2-2 werd gelijkgespeeld in de kwalificaties voor het WK van 2002 in Japan en Zuid-Korea.

Schots bondscoach Alex McLeish liet dan weer zijn vierde nederlaag in vijf wedstrijden optekenen, maandag starten ze hun Nations League met het duel tegen Albanië. Een dag later nemen de Rode Duivels het in Reykjavik op tegen IJsland. In Schotland bewezen ze gewoon op het elan van het WK door te gaan en moesten ze niet eens doorduwen om Schotland een zware nederlaag toe te dienen, zo groot was het verschil tussen de nummer drie van het afgelopen WK en een team dat al jaren op de sukkel is en zijn laatste grote toernooi op het WK van 1998 in Frankrijk speelde.