Duivels vallen als vliegen: Nainggolan moet training staken, Batshuayi mist tweeluik en Vertonghen niet inzetbaar tegen Mexico

Bron: Belga 4 BELGA Rode Duivels Michy Batshuayi moet passen voor het tweeluik Mexico en Japan. De aanvaller kampt met een voetblessure en raakt niet tijdig fit voor beide oefeninterlands. Jan Vertonghen geeft dan weer forfait voor het treffen met Mexico van morgen. Tegen Japan hoopt de centrale verdediger van de Spurs opnieuw speelklaar zijn. Radja Nainggolan viel vandaag uit op training met pijn aan de lies en is twijfelachtig voor morgen.

Batshuayi heeft last aan de voet en verscheen vandaag niet op training. De spits van Chelsea bleef binnen voor individuele oefeningen. Intussen is hij al teruggekeerd naar Londen. Jan Vertonghen, die onlangs Belgisch recordinternational werd met 97 caps, zal al zeker niét aantreden tegen Mexico. Of Vertonghen de confrontatie met Japan dinsdagavond wel haalt, is voorlopig nog koffiedik kijken. Radja Nainggolan, na vier maanden éindelijk nog eens in de selectie, moest vandaag de training vroegtijdig staken met pijn aan de lies. Morgen volgen extra onderzoeken om de ernst van de blessure te onderzoeken.

Door de afwezigheid van andere certitudes Toby Alderweireld (Tottenham), Yannick Carrasco (Atletico Madrid), Marouane Fellaini (Manchester United), Christian Benteke (Crystal Palace) en Vincent Kompany (Manchester City) krijgt Martinez de kans om andere spelers en systemen te testen.

Martinez: "Belangrijk andere opties te testen"

"Dit is een goede mogelijkheid om onze jonge centrale verdedigers te toetsen. Dat is belangrijk zo vlak voor een groot toernooi", zei Martinez. "Christian Kabasele is goed uitgerust en kan trainen vanavond. Dedryck Boyata trekt net als Leander Dendoncker uitstekend zijn streng op training. Ik wil graag zien hoe zij presteren zonder de ervaren spelers op die posities. Op een toernooi komt er een moment waarop je een oplossing moet vinden voor een schorsing of een blessure. Het is daarom belangrijk andere opties te testen. Het zou gevaarlijk zijn als je het niveau van de jonge spelers pas op het toernooi ontdekt." Ook Thomas Vermaelen "verkeert in uitstekende vorm" en zal speelminuten krijgen, bevestigde de bondscoach.

Radja had to leave the training session earlier due to groin pain. Extra examination tomorrow but he is uncertain for #BELMEX #RoadtoRussia 🇧🇪⚽️ @OfficialRadja BelgianRedDevils(@ BelRedDevils) link

"Het systeem gaan we niet overboord gooien, maar we gaan wel andere dingen uitproberen tijdens de komende twee oefenduels. Ik wil in 2017 zoveel mogelijk informatie verzameld hebben over mijn spelers , de invulling van de systemen en de combinatiemogelijkheden. Daarom kijk ik echt uit naar die wedstrijden", zei Martinez. "Deze internationale tussenperiode in november is een echte voorbereiding op het WK in Rusland. We werken niet zomaar twee vriendschappelijke wedstrijden af. Alles wat we op het veld doen heeft een reden."

"Mexico wordt een te duchten tegenstander. Ik verwacht een kwalitatief hoogstaande wedstrijd. Mexico wil net als wij meester zijn over de bal en heeft heel veel individuele kwaliteiten. De Mexicanen zijn heel dynamisch", weet Martinez. "Het is belangrijk dat we spelen tegen een ploeg uit een ander continent, met een andere voetbalfilosofie."

