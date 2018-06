Dubbele D-day voor Courtois: winnen en naar Real? Spanjaarden kiezen vandaag voor Alisson, of toch voor onze landgenoot? Kristof Terreur

18 juni 2018

06u39 0 Rode Duivels D-day. België-Panama. Maar ook de dag dat Real Madrid de knoop doorhakt over een nieuwe doelman. De operatie zal de club 120 miljoen euro kosten, transferprijs en salaris voor vijf jaar. Op Bernabéu liggen twee namen op tafel: Alisson en Thibaut Courtois. De eerste met enkele streepjes voor op de Rode Duivel.

Het 'worstcasescenario' ziet Marina Granovskaia, de CEO van Chelsea, liever niet afspelen. Thibaut Courtois gaat komende maand zijn laatste contractjaar in. Als hij niet bijtekent, willen 'The Blues' hem deze zomer verkopen. Alles om te voorkomen dat hij volgend seizoen gratis vertrekt. Een officiële prijs heeft Chelsea nog niet op zijn hoofd gekleefd, maar Granovskaia wil er het maximum uithalen - ook omdat ze geen betaalbare vervanger zien. Binnen de club hopen ze stiekem op meer dan 50 miljoen euro. Veel, zeker gezien zijn contractstatus, ook al is hij een van de betere keepers ter wereld.

Real Madrid informeerde bij Chelsea en Courtois, maar een officieel bod ligt er nog niet op tafel. Sowieso zal onze landgenoot qua transferprijs minder kosten dan Alisson, maar zijn looneisen zullen hoger liggen. Bij Chelsea lag deze winter een contract van circa 13,5 miljoen euro bruto per jaar klaar. Als hij aan dezelfde voorwaarden voor vijf jaar wil tekenen bij Real, dan komt zijn totale kostenplaatje op hetzelfde uit als dat van Alisson - rond de 120 miljoen. Courtois zelf wil graag terugkeren naar Madrid, om dichter bij zijn kinderen te zijn. Hij staat al meer dan vijf jaar op de radar van de Koninklijke, maar telkens mondden de gesprekken niet uit in concrete onderhandelingen. Courtois heeft het voordeel dat hij vlot Spaans spreekt en zich niet zal moeten aanpassen aan stad en competitie. Alleen is zijn commerciële waarde, als speler uit een klein land, redelijk beperkt.

Hij is de favoriet van Florentino Pérez, de voorzitter die graag aan de transfertouwtjes trekt bij Real en vooral ook graag zijn zin krijgt. Enkel niet tegen om het even welke prijs. Geen 80 miljoen euro dus. Wel een bedrag dat in de buurt zal liggen. Bij AS Roma willen ze de jackpot voor de Braziliaanse nummer één na diens topseizoen. Real staat in contact met de Romeinen, maar hoopt de komende dagen iets van de hoge vraagprijs af te peuteren. Bij Real denken ze eerder aan 55 à 60 miljoen euro, een bedrag dat vervolgens met bonussen nog kan oplopen. Het gat van 20 miljoen lijkt met andere woorden overbrugbaar. Afkloppen op 70 miljoen?

Alisson zelf wil naar Real. Hij heeft Liverpool, dat ook bij zijn makelaar aanklopte, in de wachtkamer gezet. Hij is er ook zo goed als uit met de club. Er wacht hem een brutoloon van zo'n 7 miljoen euro voor de komende vijf jaar. Totale kostprijs van de operatie voor Real Madrid zal rond de 120 miljoen euro liggen, inclusief tekengelden en commissies. Daar hoopt Real een deel van te kunnen recupereren. Brazilië is commercieel een wingebied voor Real Madrid: een grote afzetmarkt voor zijn merchandising.

Alisson had een ultimatum gesteld. Hij wilde zekerheid over zijn toekomst voor de start van zijn WK, gisteren om 20 uur. Vandaag volgt het definitieve antwoord.