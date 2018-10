Dries Mertens opnieuw belangrijk tegen Nederland: “Bal zat er lekker in, ja” TLB

16 oktober 2018

22u53

Bron: VTM 0 Rode Duivels Dries Mertens scoorde net als in 2012 tegen Nederland, het land waar hij toch doorbrak als voetballer. De spits van Napoli toonde zich tevreden voor de microfoon van VTM, ook omdat zijn 1-0 van erg knappe makelij was.

“De bal ging er lekker in, ja. Dat is altijd leuk”, stelde Mertens. “We begonnen heel goed aan de wedstrijd, de eerste 20 minuten waren heel goed. Daarna vallen we wat terug, wat natuurlijk jammer is. We hadden wel de beste kansen in de eerste helft, maar dan valt tegen de gang van het spel in de gelijkmaker aan de overzijde. Die treffer kwam er jammer genoeg na dom balverlies van ons.”

“Dat de samenwerking voorin goed liep? We hebben inderdaad wel mooie laten zien, denk ik. Jammer genoeg levert het geen nieuwe overwinning op. Maar ach, we blijven al voor de achtste opeenvolgende keer ongeslagen tegen Nederland. Dat is toch het belangrijkste.”