Dries Mertens: "Ik zie mezelf niet als een diepe spits"

12u33

Dries Mertens heeft, ondanks een sterk seizoensbegin bij Napoli, geen ambities om de nieuwe puntaanvaller te worden van de Rode Duivels. "Ik speel niet als een echte diepe spits", verklaarde Mertens vandaag op een persconferentie in het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke.



De 30-jarige Leuvenaar toonde zich enthousiast over de komende tegenstanders van de Duivels, Mexico (vrijdag in Brussel) en Japan (volgende week dinsdag in Brugge). "Ik denk dat dat twee erg goede tegenstanders zijn voor ons", stak Mertens van wal. "Ze voetballen anders dan Europese landen. Ik ken van bij PSV enkele Mexicaanse spelers en kijk er naar uit tegen hen te spelen."

Mertens en Napoli begonnen uitstekend aan de Serie A en staan na twaalf speeldagen helemaal bovenaan. Onze landgenoot scoorde zelf al 12 keer, en leverde 7 assists af, in 18 matchen. "De reden voor dat succes ligt gedeeltelijk in het feit dat we al zo lang samen spelen", legde Mertens uit. "Het zal moeilijk zijn om het ritme te kunnen vasthouden, maar we gaan er alles aan doen om bovenaan te blijven." Zelf is Mertens onbetwist titularis en dat pleziert hem natuurlijk. "Ik hou van voetballen en wil elke match spelen. Dat was de vorige seizoenen niet het geval en dan was ik triestig. Nu begrijp ik het beter. Ik snap dat ik wel eens een match rust kan gebruiken."

Bij de Rode Duivels zien de spelers elkaar veel minder vaak. Is dat nefast voor het spel? "Dat klopt, we zien elkaar minder. Je kan het één niet met het ander vergelijken. De tijd om een nieuw systeem erin te slijpen is veel korter. Ik denk dat het niet makkelijk moet zijn om bondscoach te zijn", eindigde Mertens met een kwinkslag naar bondscoach Roberto Martinez.

Michy Batshuayi en Christian Kabasele hielden het tijdens de oefensessie zelf trouwens bij individuele oefeningen.

