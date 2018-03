Dries Mertens: "De groep oogt ontzettend fris en gretig op training" YP

25 maart 2018

15u27

Bron: Belga 2 Rode Duivels In vergelijking met andere toplanden werkt België tijdens de interlandbreak slechts één oefeninterland af. Dries Mertens heeft met volle teugen genoten van de vrije tijd die de Rode Duivels kregen van bondscoach Roberto Martinez. "De hele groep zit met hernieuwde honger", zei de spits van Napoli zondag op een persmoment in Tubeke.

"Ik heb er persoonlijk heel veel deugd van gehad. Dat gaf me de tijd om familie en vrienden te bezoeken", aldus Mertens. "Op training oogt de hele groep fris. Iedereen heeft er veel zin in, ik proef nieuwe honger. We hebben allemaal veel zin in de match van dinsdag."

Bij Napoli speelt Mertens diep in de spits. "Bij de Rode Duivels is dat moeilijk, omdat we in het huidige systeem niet echt met lopende voetballers spelen. Ik moet die rol hier vervullen", aldus Mertens. "Ik ben elk jaar beter en volwassener geworden in Italië. Dat neem je mee naar de Rode Duivels. Bij de Rode Duivels ben ik de man die de diepte moet zoeken. Dat ligt me prima, zolang ik maar speel."

In de spits moet Mertens de duimen leggen voor Romelu Lukaku. "Soms moet je je eigen ego opzij zetten in het belang van de ploeg. Er zitten spelers op de bank die daar niet echt tevreden mee zijn, maar door de honger die ze hebben kunnen ze als invaller het verschil maken."

Napoli leek Juventus lange tijd naar de kroon te kunnen steken in de Serie A, maar intussen ligt de Oude Dame opnieuw in polepositie om haar zevende landstitel op rij te veroveren. Met nog negen speeldagen te gaan verzamelde Napoli twee punten minder dan de aartsrivaal. "Gelukkig speelde Juventus gelijk tegen SPAL. Ik heb al heel veel zin in onze onderlinge wedstrijd (22 april, red). Dat wordt onze finale, die match kan beslissend zijn. Daarom wil ik de komende negen weken elk match top zijn. Want kampioen worden met Napoli, dat zou fantastisch zijn."