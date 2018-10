Dries Mertens: "Als je tegen Nederland balverlies lijdt, heb je een probleem" Redactie

15 oktober 2018

20u35

Bron: Belga 0 Rode Duivels Dat Dries Mertens van 2006 tot 2013 in Nederland voetbalde (bij Apeldoorn, Utrecht en PSV), maakt het burenduel voor hem nog specialer. "Dit is altijd een belangrijke match voor mij", vertelde de spits van Napoli.

Vrijdag had bondscoach Roberto Martínez na het duel tegen Zwitserland veel lof voor Mertens. "Ik denk dat hij vooral mijn defensieve werk apprecieerde. Ik heb heel wat kilometers afgelegd. Iedereen denkt dat Zwitserland niet sterk is, maar het is een moeilijk te bespelen team. In de eerste helft vonden we niet meteen de juiste aanpak. Tijdens de rust heeft Martínez bijgestuurd en daarna ging het beter."

Mertens zag ook hoe Nederland met 3-0 won van Duitsland. "Dat was indrukwekkend. Oranje heeft veel goede en snelle spelers. Als je tegen hen balverlies lijdt, heb je een probleem, want ze gaan heel snel."

Twee jaar geleden werd Mertens in Amsterdam door Martínez als centrumspits uitgespeeld. "Dat was een experiment en het liep niet zo goed. Het was een keuze van de coach, een probeersel. Inmiddels hebben we een vast systeem gevonden."

Bij Napels zit Mertens dit seizoen vaak op de bank, maar dat verontrust hem niet. "De trainer (Carlo Ancelotti) roteert graag en wil al zijn spelers gebruiken. De laatste keer voerde hij zelfs negen wijzigingen door in zijn elftal. Ik zie mezelf niet als een super-sub. Tegen Juventus stond ik bijvoorbeeld wel in de basis en dat was toch een belangrijke wedstrijd."

Bij de Rode Duivels kan Mertens meestal wel op een basisplaats rekenen. "Ik ben blij met de grotere rol die ik krijg bij de Duivels. De coach heeft vertrouwen in me en dat doet me plezier."