Doelpuntenmachine Romelu Lukaku is supporters dankbaar: “Leuk om in deze omgeving te spelen” ABD

11 juni 2019

23u27

Bron: VTM, Belga 0 Rode Duivels De Rode Duivels hebben een mooi punt achter hun seizoen gezet. Ze wonnen tegen Schotland met 3-0. Achteraf waren de spelers zichtbaar tevreden. “Het is leuk om in zo’n ploeg te spelen”, glimlachte uitblinker Romelu Lukaku.

Romelu Lukaku: “Leuk om in deze omgeving te spelen”

Romelu Lukaku was met twee doelpunten de uitblinker bij de Rode Duivels. “Dit is een goeie overwinning, het is leuk om te kunnen scoren”, vertelde hij na de wedstrijd. Opvallend was het hoe het publiek de topschutter - hij zit intussen aan 48 stuks voor de Rode Duivels - in zijn armen nam. “Ik ben de supporters dankbaar voor de steun. Het is leuk om in zo’n omgeving te kunnen spelen. Ploeg speelt ook alsmaar beter. We zijn altijd gefocust, willen veel scoren en geen tegendoelpunt incasseren. Het is leuk om in zo’n ploeg spelen.” Wat nu volgt is vakantie. “Wat de plannen zijn? Met de familie genieten en de beste keuze maken voor carrière. Ja, ik weet al wat ik ga doen, maar ik zeg niks (grijnst). We zullen zien.”

Youri Tielemans: “De tegenstander die komt, moet er gewoon aan”

Youri Tielmans kreeg de voorkeur op Dries Mertens. “Het was belangrijk om deze wedstrijden tegen Kazachstan en Schotland goed af te ronden. We hebben zes doelpunten gemaakt en geen binnengekregen, dat is heel positief. Kijk, we doen altijd ons best. De tegenstander die komt komt, moet er gewoon aan. We willen altijd ons beste niveau halen, proberen te genieten en te winnen. Als we sterk aan wedstrijd beginnen, dan weten we dat het moeilijk wordt voor onze tegenstanders. We beginnen altijd geconcentreerd en maken het altijd zo snel mogelijk af. Een positieve ingesteldheid. Nu ga ik op vakantie, mijn bestemming houd ik voor mij (knipoogt). Bij welke club mijn toekomst ligt? Dat zullen we wel zien.”

Thibaut Courtois: “Het had makkelijk 7-0 kunnen zijn”

Doelman Thibaut Courtois kreeg weinig werk, alleen in de slotminuten moest hij uitpakken met enkele saves. “Het had vanavond makkelijk 7-0 kunnen zijn”, aldus Courtois. “Neen, dit was niet echt een uitdaging. De meeste teams proberen een goed blok te vormen tegen ons en op de counter te spelen. Maar wij hebben een goede ploeg en we zijn rustig gebleven. We hebben het goed afgemaakt. Ik ga nu op vakantie en zal dus niet aanwezig kunnen zijn bij de voorstelling van Hazard in Madrid (grijnst). Het is wel een toptransfer, hopelijk zit het stadion vol voor hem.”

Roberto Martínez: “Onze attitude was top”

“We werden vandaag geconfronteerd met een heel defensief systeem, de Schotten probeerden dat te combineren met hun snelheid voorin”, zei Martinez. “We hadden spelers nodig die hiermee overweg konden, zoals Kevin De Bruyne en Youri Tielemans, die bovendien goed kunnen doordringen in hun rangen. En Eden en Thorgan Hazard houden het spel breed, waardoor de Schotten met verschillende problemen werden geconfronteerd.”

“De wisselwerking tussen Kevin De Bruyne en Eden Hazard was heel goed. En Romelu Lukaku, die de voorbije zeven weken niet speelde, scoorde twee keer. Ons verdedigerstrio had waarschijnlijk de zwaarste job, niemand heeft gezien wat de Schotten probeerden op de tegenaanval.”

“Ook onze concentratie was heel goed”, vervolgde Martinez. “We hadden veel kansen om te scoren, vóór het eerste doelpunt van Romelu. Zonder die goal zou de wedstrijd er anders uit gezien hebben. Ik was ook heel tevreden over de houding van de spelers. In de 85e minuut hadden we nog zeven spelers die het veld overstaken om in de eigen zestienmeter te komen verdedigen.”

Martinez zag ook dat Romelu Lukaku, die twee keer raak trof, met een buiging en kushandjes weer toenadering zocht tot het Belgische publiek, na eerdere kritiek. “Voor de match toonden de fans met die spandoek heel wat appreciatie voor Romelu. Hij is één van de meest regelmatige Rode Duivels van de voorbije drie seizoenen. Soms ben ik wat triest als je ziet dat hij niet geniet van het spel. Hij is op zijn leeftijd één van de dodelijkste spitsen.”

“De spelers moeten nu genieten van hun vakantie, even weg van het voetbal. Het belangrijkste zijn deze zes punten in juni. Ja, het worden belangrijke weken voor sommige spelers. Hoe sneller ze zekerheid hebben over hun toekomst, hoe beter. Er zijn ongeveer tien à twaalf jongens die een transfer kunnen doen, we gaan hen zoveel mogelijk helpen om een goeie start te hebben bij hun nieuwe clubs.”