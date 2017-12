Dit was 2017 voor de Rode Duivels: veel tumult om Radja, gekwalificeerd voor WK na 'strontmatch', de records van Romelu en Jan, en de konijnenpoot in de reiskoffer Peter Luysterborg

14u23 0 photonews Rode Duivels 2017 was voor de Rode Duivels het jaar waarin ze zich voor de tweede keer op rij plaatsten voor de WK-eindronde. Het was ook het jaar waarin er veel te doen was rond Radja Nainggolan: eerst maandenlang geweerd uit de selectie, vervolgens weer in de schaapstal opgenomen. Romelu Lukaku en Jan Vertonghen schreven hun naam dan weer in de recordboeken.

2 januari 2017: de miljoenentransfer van Axel Witsel

2017 begint met een paukeslag voor één Rode Duivel. Axel Witsel ruilt voor een transferbedrag van 20 miljoen euro het Russische Zenit Sint-Petersburg voor het Chinese Tianjin Quanjian. Witsel, die voor 3,5 jaar tekent, zal in China achttien miljoen euro per jaar verdienen. Op sociale media regent het nijdige reacties: 'Geldwolf!', 'Verrader!', u herinnert zich de koosnaampjes. De vraag of Witsel zich in China niet sportief gaat begraven en zo het WK in Rusland dreigt te missen, beantwoordt hij dit jaar zelf met klasse. Eind 2017 staat de positie van Witsel niet ter discussie in de selectie van Roberto Martínez.

photonews

17 maart 2017: Nainggolan in selectie

In zijn selectie voor de interlands tegen Griekenland en Rusland heeft bondscoach Roberto Martinez geen plaats voor Vincent Kompany. Radja Nainggolan zit wel opnieuw bij de selectie. Op dat moment is er geen vuiltje aan de lucht in de relatie tussen Martínez en 'Ninja'. Drie dagen later moet Eden Hazard door een kuitblessure afhaken. Hij wordt vervangen door zijn broer Thorgan.

BELGA Dollen op training met Benteke, Ciman en Boyata. In maart is er voor Radja Nainggolan geen vuiltje aan de lucht bij de Rode Duivels.

25 maart 2017: 'Big Rom' redt de meubelen

De Rode Duivels spelen op de vijfde speeldag van de WK-kwalificaties 1-1 gelijk tegen Griekenland. Het balbezit is bij momenten overdonderend, een gaatje vinden in de hechte Griekse muur is andere koek. Vlak na rust wordt de opdracht er nog een stuk moeilijker op. Sluipschutter Kostas Mitroglou maakt gebruik van een onachtzaamheid van Ciman en knalt genadeloos de 0-1 tegen de netten. O jee. De minuten tikken weg, een frustrerende nederlaag zit eraan te komen voor de Belgen. In minuut 89 brengt Romelu Lukaku redding. 'Big Rom' controleert een voorzet met de rug naar doel en haalt dan verwoestend uit. Door het gelijkspel blijven de Duivels met 13 op 15 leider in de groep. Het onheil is afgewend. Alhoewel, niet helemààl...

BELGA Romelu Lukaku heeft gescoord, Moussa Dembélé viert mee.

28 maart 2017: gelijkspel tegen Rusland

In een oefeninterland in Sotchi spelen de Rode Duivels 3-3 gelijk tegen Rusland. De Belgen geven een 1-3 voorsprong uit handen. Mirallas, vanop de stip, en Benteke (2x) zorgen voor de Belgische goals. De Russen scoren nog tweemaal in de slotfase.

photo_news Vreugde bij de Rode Duivels na de penaltygoal van Kevin Mirallas.

11 april 2017: Nainggolan blaast positief

Donkere wolken pakken zich samen boven Radja Nainggolan. Op zondag 26 maart, de ochtend na de interland tegen Griekenland, blaast Nainggolan positief op alcoholgebruik. 'Ninja' bevestigt het nieuws aan onze redactie, maar benadrukt dat hij niet dronken gereden heeft. "Ik was helemaal niet dronken, ik had hoogstens een glas te veel op", zegt Nainggolan. "Bovendien heb ik niet gereden. Een nuchtere vriend van mij zat achter het stuur. Plots kregen we een platte band, waarna die vriend naar zijn nabijgelegen woning is gewandeld om een oplossing te zoeken. Ik heb gewacht achter het stuur in de wagen, waarna een politiepatrouille gepasseerd is en mij heeft laten blazen. Ik weet niet waarom ze dat gedaan hebben, want ik zat in een stilstaande wagen, maar ik heb daarna mijn boete betaald. Mijn rijbewijs heb ik nog steeds, ik denk niet dat er nog een gevolg aan komt. Dit zogezegde incident is helemaal opgeblazen."

rv Op Instagram bewees Radja dat hij zijn rijbewijs wel degelijk nog had.

4 juni 2017: Hazard loopt enkelbreuk op

Het seizoen zit er bijna op voor de Rode Duivels. Een oefeninterland op de Heizel tegen Tsjechië en een WK-kwalificatieduel in Estland dat moet gewonnen worden, het zijn de laatste loodjes van een drukke agenda. Voor Eden Hazard begint het zomerreces nog iets vroeger. Hij loopt daags voor de partij tegen Tsjechië op training een enkelbreuk op en is maanden buiten strijd.

Belga Eden Hazard.

5 juni 2017: winst tegen Tsjechië

De Rode Duivels winnen in Brussel de oefeninterland tegen Tsjechië met 2-1. Michy Batshuayi en Marouane Fellaini zorgen voor de Belgische goals. Radja Nainggolan komt aan de aftrap en wordt halfweg samen met vier andere Duivels gewisseld.

BELGA Michy Batshuayi viert op spectaculaire wijze zijn doelpunt tegen Tsjechië.

9 juni 2017: winst tegen Estland

Op de akker van de Le Coq Arena in Tallinn boeken de Belgen een zuinige 0-2-zege. De Estse doelman Aksalu helpt een handje bij de openingsgoal van Dries Mertens. Dmitrijev krijgt na een stevige tackle op Fellaini op slag van rust rood. Vijf minuten voor affluiten stelt Nacer Chadli de overwinning veilig. Omdat Bosnië en Griekenland in hun onderling duel op 0-0 blijven steken, zijn de Belgen weer wat steviger leider in groep H. Radja Nainggolan blijft in Tallinn 90 minuten op de bank. Ruim 2,5 maand later zal blijken waaróm...

Photo News Dries Mertens schreeuwt zijn vreugde uit na zijn doelpunt in Estland.

25 augustus 2017: Nainggolan niet in selectie tegen Grieken

Boem paukeslag! Geen Radja Nainggolan in de selectie van Roberto Martínez voor de WK-kwalificatieduels tegen Gibraltar en Griekenland. De verrassing is groot bij de buitenwereld. Niet veel later komt aan het licht waaróm Nainggolan door Martínez wordt gepasseerd: te laat op de tactische bespreking tegen Estland. "Radja heeft een periode achter de rug waarin hij me ontgoochelde omdat hij niet gefocust genoeg was", zegt Martínez. "Ik vond dat ik de keuze moest maken om andere spelers op te roepen. Zo simpel is het. Als er nieuws is over Nainggolan, wordt het altijd groter nieuws dan het werkelijk is. Het is gewoon een keuze die nodig is om een groep te creëren die volgens mij de beste is om Gibraltar en Griekenland te kloppen." In de media verschijnen de dagen nadien berichten dat Nainggolan zou stoppen als Rode Duivel. Berichten die 'Ninja' zelf ontkent. "Ik ben zwaar ontgoocheld. Ik ga dit nu laten bezinken en nadenken over mijn toekomst", vertelt Nainggolan aan onze redactie.

Photo News "Radja heeft een periode achter de rug waarin hij me ontgoochelde omdat hij niet gefocust genoeg was", aldus Roberto Martínez op een persconferentie.

31 augustus 2017: Gibraltar wordt platgewalst

Gibraltar, nummer 206 op de FIFA-ranglijst, is op bezoek in België. De interland gaat door in Luik en mondt uit in een eenrichtingswedstrijd. De 9-0-zege is een evenaring van de grootste overwinning uit de geschiedenis van het Belgische voetbal. Axel Witsel toont dat hij in het verre China het voetballen niet is verleerd. Met een fantastische retro laat de middenvelder 'zijn' Sclessin kraaien van de pret. Smetje op het blazoen: nog voor rust moet Witsel met rood van het veld. Thomas Meunier is de man van de match met drie goals.

REUTERS Axel Witsel scoort tegen Gibraltar met een fantastische retro.

3 september 2017: geplaatst voor WK na 'strontmatch'

In Athene stellen de Rode Duivels de WK-kwalificatie met een 1-2-zege definitief veilig. Thibaut Courtois voorkomt met een wereldsave een Griekse voorsprong. Jan Vertonghen en Romelu Lukaku tekenen voor de Belgische goals, tussendoor scoort Zeca tegen. Anders dan vier jaar geleden blijft het bij een getemperde vreugde bij spelers en supporters na de zekerheid over de WK-eindronde. Geen dolle taferelen op het veld en in de kleedkamer, geen autokaravanen en vlaggenvertoon in de Belgische straten. Thomas Meunier verwoordt de gevoelens het best: "We zijn tevreden met de kwalificatie en de vreugde voor de zege is daar. Maar in feite was dit een strontmatch."

photo_news Getemperde vreugde bij de Rode Duivels na de WK-kwalificatie in Griekenland.

29 september 2017: Nainggolan wéér niet in selectie

Boem paukeslag (bis)!! Roberto Martínez laat Radja Nainggolan andermaal links liggen voor de laatste twee WK-kwalificatieduels tegen Bosnië en Cyprus. Opmerkelijk, want met Witsel (geschorst) en Dembélé (geblesseerd) ontbreken er enkele concurrenten van Nainggolan op het middenveld. Volgens Martínez gaat het om een puur voetbaltechnische keuze. "Ik heb vastgesteld dat Radja op tactisch gebied enkele moeilijke partijen bij ons gespeeld heeft", zegt de bondscoach. "Ik moet keuzes maken in het belang van de ploeg en vind dat er andere spelers zijn die op die positie beter presteren. Onze twee vorige matchen waren goed en we zijn al geplaatst voor het WK. Ik zie geen reden om nu te gaan experimenteren, zeker niet omdat de komende wedstrijden nog van tel zijn om in Rusland reekshoofd te zijn. Men moet deze affaire, die er voor mij geen is, niet opblazen."

afp Radja Nainggolan viel ook tegen Bosnië en Cyprus naast de boot.

2 oktober 2017: Kompany verlaat selectie

Een vertrouwd beeld, helààs: Vincent Kompany, geblesseerd aan de kuit, verlaat de Belgische selectie die zich voorbereidt op de WK-kwalificatieduels tegen Bosnië en Cyprus.

7 oktober 2017: spektakel in Bosnië

Bosnië speelt zijn laatste troeven uit in de strijd om een WK-ticket. De Rode Duivels zijn niet van plan om cadeaus uit te delen, de reekshoofdstatus bij de WK-loting moet nog veiliggesteld worden. Op een doorweekt veld in Sarajevo krijgen we een onvervalst spektakelstuk te zien. De Rode Duivels halen het met 3-4 dankzij doelpunten van Meunier, Batshuayi, Vertonghen en Carrasco.

Photo News Michy Batshuayi tikt de 2-2 tegen de netten, Begovic komt te laat.

10 oktober 2017: Vertonghen stoot 'Caje' van troon

Feest in het Koning Boudewijn-stadion: Jan Vertonghen verovert tegen Cyprus zijn 97ste cap, eentje meer dan Jan Ceulemans. Daarmee wordt Vertonghen nu alleen Belgisch recordinternational. België klopt Cyprus met 4-0 na goals van Eden (2) en Thorgan Hazard en Romelu Lukaku. De Rode Duivels sluiten de WK-kwalificatie af met 28 op 30, een record.

Photo News Gelukwensen van de 'Caje' voor Jan Vertonghen, de nieuwe Belgische recordinternational.

16 oktober 2017: Duivels zijn reekshoofd

België behoudt zijn vijfde plaats op de nieuwe FIFA-ranking. Daardoor zijn de Rode Duivels zeker reekshoofd bij de WK-loting op 1 december.

3 november 2017: daar is Radja weer

Boem paukeslag (tris)!!! Roberto Martínez tovert een konijn uit de hoge hoed. De Belgische bondscoach haalt Radja Nainggolan terug bij de Rode Duivels. Ook een andere verloren zoon, Adnan Januzaj, behoort tot de selectie voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan. "Zoals alle Duivels volg ik Radja van dichtbij", zegt Martínez. "Ik probeer altijd de beste ploeg te selecteren en dat is nu niet anders. De verhalen die circuleerden waren veel dramatischer dan de realiteit. De deur heeft altijd open gestaan voor Nainggolan."

BELGA "De deur heeft altijd open gestaan voor Nainggolan", zegt Roberto Martínez als hij zijn selectie voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan bekendmaakt.

10 november 2017: brute pech voor Radja

Net nu hij van Roberto Martínez een nieuwe kans kreeg, moet Radja Nainggolan passen voor de oefeninterlands tegen Mexico en Japan door een liesblessure. Brute pech voor de middenvelder van AS Roma. België en Mexico spelen op de Heizel 3-3 gelijk. Romelu Lukaku scoort twee keer en wordt met 30 doelpunten gedeeld recordhouder van de Rode Duivels, samen met Bernard Voorhoof en Paul Van Himst.

Photo News Romelu Lukaku, sinds 14 november topschutter aller tijden bij de Rode Duivels.

14 november 2017: Lukaku alleen topschutter

In de oefeninterland tegen Japan, in Brugge, maakt Romelu Lukaku zijn 31ste doelpunt voor de Rode Duivels, waardoor hij alleen topschutter wordt. Het is het enige doelpunt van de avond.

AFP

1 december 2017: WK-loting in Rusland

In Moskou staat de WK-loting op het programma. De konijnenpoot van wijlen Guy Thys is meegereisd met de koffers van de Belgische delegatie. Voor de zoveelste keer op rij treffen de Rode Duivels het als de balletjes uit de bokalen worden gehaald. België komt in groep G terecht en treft daarin Engeland, Tunesië en Panama. Een meer dan haalbare loting. Het aftellen is begonnen.