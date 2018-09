Diego Simeone: "Courtois zou bij Atlético Madrid geen eerste keeper zijn" Hans Op de Beeck

11 september 2018

18u31

Bron: Cope 3 Rode Duivels Dat Diego Simeone in ware Mourinho-stijl niet vies is van wat 'mind games', blijkt nog eens uit een interview dat hij gegeven heeft aan de Spaanse radiozender Cope. "Thibaut Courtois zou bij ons geen titularis zijn", aldus de Atlético-trainer.

Met zijn transfer van Chelsea naar Real Madrid zag Courtois een droom in vervulling gaan, maar hij zette er ook behoorlijk wat kwaad bloed mee. De fans van Chelsea waren teleurgesteld dat hij zijn overgang forceerde, die van zijn ex-club Atlético dat hij nu voor de grote rivaal speelt. Zijn naambord aan het Wanda Metro werd al snel gevandaliseerd en nu pakt Simeone uit met een weinig subtiele steek richting Courtois. "Bij ons zou hij niet in doel staan. Jan Oblak is sterker. De Sloveen is de beste keeper ter wereld", aldus Simeone, nochtans de grootste fan van onze nationale nummer één toen die door Chelsea uitgeleend werd aan Atlético.

En de Argentijn stelt dat hij bij zijn 'colchoneros' ook de allerbeste speler ter wereld van het voorbije seizoen rondlopen heeft: Antoine Griezmann. Dat is dan weer een uithaal richting de FIFA, dat de Franse spits niet opgenomen heeft in zijn ultieme shortlist voor Speler van het Jaar. "Ik ga daar niets op zeggen. Alleen: hij heeft de Wereldbeker gewonnen, de Europese Supercup, hij was vice-kampioen in een competitie met ook Barça en Real en hij is in de WK-finale tot beste speler verkozen. Dan verdien je toch die titel?" De FIFA heeft Ronaldo, Modric en Salah weerhouden.

Met een 4 op 9 heeft Atlético zijn start in La Liga wel gemist, in tegenstelling tot Barcelona en Real die wel het maximum lieten optekenen. Simeone maakt zich weinig zorgen. "Wees gerust, wij zullen een irritante ploeg blijven. Een club van het volk, geliefd door het volk." Om Real nog eens te treiteren. "Nu ze Ronaldo hebben verkocht, zijn we een stap dichter bij hen gekomen."