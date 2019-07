Die pijnlijke minuut 51, irritaties en kritiek van Courtois en Hazard: exact jaar geleden spatte Duivelse droom uiteen MMP

10 juli 2019

06u30 0 Rode Duivels Samuel Umtiti. De naam zit nog vers in het geheugen van voetbalminnend België. Dag op dag een jaar geleden kopte de Franse verdediger van FC Barcelona de ultieme droom van onze Duivels aan diggelen in de halve finale van het WK. Een terugblik.

België begon als een wervelwind aan het WK. Het gevolg: 9 op 9 in de groepsfase. De achtste finale tegen Japan zou geen probleem vormen. Was dat even anders. De Duivels kwamen op een 0-2-achterstand. Het zou toch niet? De troepen van Martínez rechtten de rug en kwamen terug tot 2-2. Verlengingen leken onvermijdelijk. Maar dan was er díe goal. Als orgelpunt van een subliem opgezette counter liet Lukaku, alsof hij ogen op zijn rug had, de bal aan Chadli. De winger miste niet. 3-2 en door naar een kwartfinale tegen Brazilië. Het aanvallende geweld in de groepsfase, de comeback tegen Japan: de Rode Duivels werden de chouchous van het toernooi. Een wereldpartij tegen Brazilië zette die status nog meer kracht bij. Dan waren de troepen van Deschamps aan de beurt...

De wedstrijd tegen Les Bleus was vrij gesloten. Langs beide kanten vielen er weinig echte kansen. 0-0 aan de rust. Het kon nog alle kanten uit. De tweede helft was zo’n vijf minuten bezig toen Frankrijk een corner versierde. Griezmann zou hem trappen. Umtiti, die goed voor Fellaini kwam, knikte de bal in doel. Tijd voor de Belgen om hun duivels te ontbinden. Maar door een defensieve masterclass én een flinke portie tijdrekken van Mbappé slaagden onze landgenoten daar te weinig in. De Belgen vochten voor wat ze waard waren, maar het mocht niet baten. Geen finale voor de gouden generatie. Teleurstelling was er zeker, maar Martínez was trots op zijn team. “Ik kan mijn jongens niks verwijten. Die ene hoekschop maakt het verschil. Dat is zuur.”

Courtois en Hazard laakten dan weer het “antivoetbal” van de Fransen. De nationale nummer één vond het “jammer om te verliezen van een team dat zo’n voetbal speelt.” Hazard zei dan weer dat hij liever verloor met dit België dan dat hij won met zo’n Frankrijk. De teleurstelling was uiteraard te begrijpen. Maar eeuwige positivo Martínez wou toch vooral het WK met opgeheven hoofd verlaten en doelde daarmee op winst in de troostfinale.

Mbappé is man van de wedstrijd door dit pic.twitter.com/dxMJT011lU Bram Desmet(@ BramDesmet9) link

Ook de wereldpers was het WK van de Belgen natuurlijk niet ontgaan. Daily Mail schreef: “We hebben allemaal oprecht medelijden met Roberto Martínez en België omdat ze dit WK zoveel geschonken hebben.” Algemeen Dagblad had het dan weer over “de knuffelploeg van de wereld” en “de mooiste verliezers ooit op een WK die onvergetelijk stierven in schoonheid.”

En mooi was het Russische avontuur van onze Duivels zeker. Al zal 10 juli 2018 in de Belgische voetbalgeschiedenis toch vooral herinnerd worden als de dag waarop Samuel Umtiti de Rode Duivels uit een historische WK-finale hield.

Bekijk hieronder de hoogtepunten van die historische dag: