Deze 11 Mexicanen moet je kennen voor vanavond Dieter Peeters

08u00 0 BELGA Javier Hernández 'Chicharito' is de grote vedette bij Mexico. Rode Duivels De Rode Duivels oefenen vanavond tegen Mexico en bondscoach Osorio kondigde al aan dat hij zijn basiselftal zal opstellen. Een korte kennismaking met de elf Mexicanen, die we ook in Rusland kunnen tegenkomen.

Doelman: Guilhermo Ochoa

De Standard-doelman moeten we nauwelijks nog voorstellen. Ochoa is al jaren de vaste keeper bij Mexico en verzamelde 90 caps. Bij Standard kende Ochoa een moeilijke start, maar sinds enkele weken loopt het vlotter. In 14 wedstrijden slikte hij 18 tegendoelpunten en hield hij 2 clean sheets.

BELGA Ochoa op de laatste training van de Mexicanen, met Omar Govea (Moeskoen) achter zich.

Linksachter: Miguel Layún

De supporters van Club Brugge herinneren zich de naam Layún wellicht nog goed. De 29-jarige linkerflankspeler scoorde vorig seizoen een prachtig doelpunt voor Porto tegen Club in de Champions League.

Centrale verdedigers: Héctor Moreno en Néstor Araujo

De linksvoetige Moreno is een ploegmaat van Radja Nainggolan bij AS Roma. Deze zomer maakte hij de overstap van PSV, nadat hij eerder ook voor AZ en het Spaanse Espanyol speelde. De 29-jarige verdediger vergaarde een reputatie als beenharde verdediger, onder meer door de horrortackle op Luke Shaw van Manchester United, nu twee jaar geleden.

De andere centrale verdediger, Néstor Aruajo (26), speelt nog in de Mexicaanse competitie, maar verzamelde wel al 20 caps. Hij behoorde ook tot de Mexicaanse Olympische selectie die in 2012 goud pakte in Londen.

Rechtsachter: Carlos Salcedo

Een 24-jarige rechtsachter die op huurbasis uitkomt voor het Duitse Frankfurt. Zit in dezelfde situatie als Toby Alderweireld enkele jaren geleden. Salcedo is opgeleid als centrale verdediger, maar moet bij de nationale ploeg op rechts depanneren. Niet te verwarren met voormalig PSV-verdediger Carlos Salcido, die 124 keer voor Mexico uitkwam.

Photo News Salcedo (links) zit Pablo de Blasis van Mainz op de hielen.

Verdedigende middenvelder: Diego Reyes

De 25-jarige Reyes is één van de vier Porto-spelers in de selectie. Maar daar komt hij, na enkele uitleenbeurten, weinig aan spelen toe. Bij de nationale ploeg is hij wel een vaste waarde, met al 50 caps.

AFP Diego Reyes (links) viert een doelpunt met Raúl Jiménez op de Confederations Cup.

Centrale middenvelder: Andrés Guardado

De kapitein en de meest ervaren man in de selectie, met 138 caps. Ook in Europa versleet de 31-jarige infiltrerende middenvelder heel wat grote ploegen, waaronder Valencia, Bayer Leverkusen en PSV. Dit seizoen komt Guardado uit voor het Spaanse Betis Sevilla.

BELGA De Mexicaanse kapitein stond gisteren de pers te woord.

Aanvallende middenvelder: Héctor Herrera

Niet te verwarren met Ander Herrera, de Spaanse middenvelder van Manchester United. Héctor Herrera speelt als aanvallende middenvelder bij Porto, waar hij ook kapitein is. Kwam al 59 keer uit voor Mexico.

AFP Herrera wordt vaak stevig aangepakt, hier door Nieuw-Zeeland op de Confederations Cup.

Linksbuiten: Jesús Corona

De vierde Porto-speler (en ex-collega van Laurent Depoitre) in de basis. Corona kwam in de zomer van 2015 over van Twente voor zo'n 10 miljoen euro. De linksbuiten scoorde 7 doelpunten in 28 interlands voor Mexico.

EPA Corona is met Porto actief in de Champions League, hier tegen Leipzig.

Rechtsbuiten: Carlos Vela

Tekende als 17-jarig talent voor Arsenal, maar kon daar nooit echt doorbreken. Na verschillende uitleenbeurten, nam het Spaanse Sociedad hem definitief over, waar hij Adnan Januzaj als ploegmaat heeft. In 58 caps scoorde de 28-jarige aanvaller 17 keer.

AFP Vela in de laatste, verloren, kwalificatiewedstrijd tegen Honduras.

Spits: Javier Hernández 'Chicharito'

De nog altijd maar 29-jarige vedette bij de Mexicanen voetbalt dit seizoen voor West Ham, waar het voorlopig niet zo vlot loopt. Mexico rekent in Rusland op de doelpunten van de ex-aanvaller van Manchester United, Real Madrid en Leverkusen. Voor de nationale ploeg scoort hij aan 50%: 48 doelpunten in 96 interlands.

BELGA