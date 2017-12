Derde fase ticketverkoop voor WK 2018 gaat op 5 december van start Redactie

21u53 0 Benny Proot Rode Duivels Belgische supporters die nog geen kaartjes hebben voor het WK in Rusland van volgende zomer, kunnen vanaf dinsdag 5 december opnieuw terecht op de website van de Wereldvoetbalbond FIFA.

Enkel in deze derde verkoopfase, die loopt van 5 december tot 31 januari 2018, kunnen Belgische supporters stoeltjes reserveren in de Belgische vakken. Deze tickets zijn voorbehouden voor de leden van Fanclub 1895. Indien de vraag het aanbod overstijgt, krijgen de trouwste leden op basis van de verzamelde punten voorrang. De toekenning van de tickets vindt na 31 januari plaats, liet de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) nog weten.

Acht procent van de totale stadioncapaciteit zal gereserveerd zijn voor supporters van de landen die elkaar treffen. Voor de wedstrijd tegen Panama (18 juni, 17u Belgische tijd) in Sotsji zullen zo'n 3.800 plaatsen voorbehouden zijn voor Belgische supporters. Voor de match tegen Tunesië (23 juni, 14u) in het Spartakstadion in Moskou zijn dat 3.350 plaatsen. De topper in groep G tegen Engeland (28 juni, 20u) wordt afgewerkt in het kleinste WK-stadion (35.010 plaatsen) in de enclave Kaliningrad. Daar zijn slechts 2.800 plaatsen voor de Belgische supporters voorzien.

"Indien die voorbehouden zones in de derde verkoopfase niet uitverkocht zijn, worden de resterende zitjes toegevoegd aan de neutrale zones", zei Pierre Cornez van de KBVB eerder al. Alleen in deze derde verkoopfase zal het dus mogelijk zijn je zitje in het Belgische vak vast te leggen.

Tenzij de tickets allemaal uitverkocht zijn, worden in een vierde verkoopfase (13 maart - 3 april) op basis van het 'first come, first served'-principe de resterende tickets in de neutrale vakken aangeboden. Een ultieme kans krijgen supporters tijdens een zogenaamde 'last minute verkoop' die zal lopen tot de finale.

Photo News BRUSSELS, BELGIUM - JUNE 3 : Leander Dendoncker midfielder of Belgium, Vincent Kompany defender of Belgium and Divock Origi forward of Belgium pictured during a training session during the family day of the Belgian National Football Team prior to the friendly match against the Czech Republic as part of a preparation for the World Cup 2018 qualification match against Estonia at the King Baudouin stadium on June 03, 2017 in Brussels, Belgium, 3/06/2017 ( Photo by Nico Vereecken / Photonews

