Dennis Praet had gehoopt op een selectie bij de Rode Duivels: "Dit is een grote ontgoocheling" Mike De Beck

09u32

Bron: SportFoot Mag, Sudinfo 0 EPA Rode Duivels Heeft Dennis Praet recht op een plekje bij de Rode Duivels? De voormalige speler van Anderlecht floreert dezer dagen alvast in de Serie A. In de Italiaanse eerste klasse behoort de middenvelder van Sampdoria telkens bij de sterkhouders. Maar een felbegeerde selectie voor de Rode Duivels zat er niet in. "Het was nu of nooit."

"We kunnen wel zeggen dat dit een grote ontgoocheling is", vertelde Dennis Praet aan SportFoot Mag. "Ik hoopte echt opgeroepen te worden. Het was nu of nooit. Deze twee vriendschappelijke wedstrijden zijn praktisch de laatste kansen voor de bondscoach om iets uit te testen. Voor diegene die nu niet is opgenomen, is het WK ver weg."

De 23-jarige Praet beseft wel dat de plaatsen duur zijn op zijn positie. Toch kan de Leuvenaar met drie assists in elf wedstrijden wel enkele statistieken voorleggen. "De concurrentie op mijn positie is zeer sterk", aldus Praet die knap zesde staat in de Serie A met Sampdoria. "Maar toch: als je speelt bij een club die goed geklasseerd is in de Italiaanse competitie en je elke week bij de beteren hoort, moet je rekening houden met de nationale ploeg."

"In het begin van vorig seizoen is de bondscoach naar me komen kijken. Althans, dat is wat ik gelezen heb want ik heb hem niet persoonlijk ontmoet. Voor zover ik weet is hij dit seizoen nog niet gekomen. Dat is spijtig. Ik veronderstel dat hij me van ver volgt."

