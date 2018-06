Dendoncker: "Hoop op meer dan figurantenrol" TLB

09 juni 2018

15u03

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Nu Vincent Kompany nog out is met een in de oefeninterland tegen Portugal opgelopen liesblessure en Thomas Vermaelen nog steeds herstelt van een kwetsuur aan de hamstrings, lijkt Leander Dendoncker zich te mogen opmaken voor een basisplaats, maandag in de uitwuifwedstrijd tegen Costa Rica. Dedryck Boyata (tegen Portugal als vervanger van Kompany) en Laurent Ciman (verrassend in de basis tegen Egypte) kregen immers al speelminuten.

"Ik wil me elke wedstrijd tonen, zoals elke speler. Ik weet echter niet wie er zal spelen als Kompany niet fit is, ik weet niet of Boyata dan de voorkeur krijgt. Je wenst niemand een blessure toe. Ik denk dat Vincent en Thomas heel belangrijk zijn voor de ploeg", vertelde Dendoncker zaterdag na afloop van de training in Tubeke. "Op het WK wil niemand een figurant zijn, maar je moet ook plots niet gaan verwachten dat je elke match zal spelen, dat zou niet logisch zijn als je ziet wie er allemaal voor mij komt. Als ik speel, ben ik niet iemand die snel zal stressen, al is een WK wel iets anders: het is de top van de top, dat zal ik dan moeten afwachten. Ik zal toch proberen rustig te blijven in mijn hoofd."

Als Kompany en Vermaelen in de groepsfase niet helemaal fit blijken te zijn, lijkt de Anderlecht-verdediger in balans te liggen met Dedryck Boyata als vervanger van het door blessures geteisterde centrale verdedigingsduo. Ciman zit enkel in de selectie als 24e man. Toch was Dendoncker zelf niet zeker bij de 23 voor Rusland te zitten. "Na al die verhalen was er natuurlijk wat onzekerheid, maar ik ben er altijd in blijven geloven. Een verrassing was het echter niet. Ik probeer het zelf zo weinig mogelijk te lezen allemaal, maar goed: je familie en vrienden lezen het en die sturen dan berichten, maar ik kan er dan zelf ook niet op antwoorden, want ik weet het zelf ook niet."

Tijdens die eerste oefeninterland was er voor Dendoncker vervolgens zelfs geen plaats op de bank. Achteraf bekeken was de bondscoach toen misschien al zeker van zijn stuk en voelde hij niet meer de nood om hem aan het werk te zien. "Dat was toch niet makkelijk voor mij, een moment van onzekerheid. Voor de wedstrijd had hij gezegd dat ik niet ongerust moest zijn, dat er nog geen keuze gemaakt was. Maar je maakt je sowieso zorgen, op de tribune zitten is nooit een goed teken. Er was dus wel wat stress, gelukkig volgde maandag de opluchting. De WK-selectie is een grote beloning. Het WK is nog meer de ultieme droom voor een voetballer dan de Champions League."

Na het WK houdt Dendoncker het mogelijk voor bekeken bij Anderlecht, er is hem reeds lange tijd een transfer beloofd. "Ik ben daar eerlijk gezegd nu niet mee bezig. Mijn makelaar mag me wel bellen als er groot nieuws is. We zullen zien als het zover is. Het is nooit honderd procent zeker dat ik vertrek, want het moet eerst nog gebeuren", besloot Dendoncker.