Dendoncker herleeft in Engeland en is klaar voor rol bij Rode Duivels: “Maar ik moet nog efficiënter worden” GVS

19 maart 2019

17u00

Bron: Belga 0 Rode Duivels Leander Dendoncker is een grote kanshebber om donderdag een stek te krijgen op het middenveld van de Rode Duivels, die dan hun EK-kwalificatiecampagne openen in het Koning Boudewijnstadion tegen Rusland. "Ik kan nog efficiënter worden wat mijn statistieken betreft", zo verklaarde de speler van Wolverhampton.

De ziekenboeg puilt uit, zo gaven Kevin De Bruyne, Vincent Kompany, Axel Witsel, Mousa Dembélé en Thomas Meunier al forfait. Daarvan profiteert Dendoncker, die centraal op het middenveld mogelijk voormalig ploegmaat bij Anderlecht Youri Tielemans naast zich krijgt.

Na een moeilijk seizoensbegin heeft Dendoncker zich in de basisploeg van Wolverhampton geknokt. "De eerste maanden waren erg moeilijk bij de Wolves, zowel mentaal als fysiek", zei Dendoncker. "Toen de coach me een kans gaf, heb ik het maximum gegeven. Nu speel ik nagenoeg alles. In voetbal kan het snel gaan, in beide richtingen. Of ik nu zeker ben van mijn basisplaats? Neen, je bent nooit zeker van je plaats. Ik moet gewoon elke week het maximum geven."

Dendoncker gaf aan dat hij toch wat verrast was door het grote verschil tussen de Engelse en Belgische competitie. "Het gaat er toch echt veel fysieker en intenser aan toe. Maar ik heb me aangepast. Ik denk dat ik nu een betere speler ben. Ik heb niet getwijfeld aan mijn transfer, ik wist dat ik klaar was voor de stap. Maar er spelen vele elementen mee, een nieuwe club, trainer, filosofie,...”

Heeft Dendoncker als basisspeler bij een Premier League-club nu een andere status bij de Rode Duivels? "Uiteraard is het beter te spelen bij je club. Dat is positief voor mij, maar het is aan de bondscoach om te beslissen wie speelt.”

In oktober behoorde Dendoncker niet tot de selectie van bondscoach Martinez. "Toen heb ik me toch geen zorgen gemaakt. Ik was eerder bezorgd over mijn situatie bij de Wolves. Na een transfer is er altijd een aanpassingsperiode, bij mij duurde die iets langer dan bij andere spelers. De bondscoach heeft me toen ook uitgelegd dat het moeilijk is me te selecteren als ik niet speel.”

Mogelijk kan Dendoncker de rol bij de Rode Duivels overnemen van Marouane Fellaini, die onlangs stopte als international. "Marouane was heel belangrijk voor de Rode Duivels", reageerde Dendoncker. "Toen we hem nodig hadden, stond hij er. Fellaini heeft veel belangrijke doelpunten voor België gemaakt, hij werkte ook veel voor de ploeg. Ik kan nog efficiënter worden wat mijn statistieken betreft.”