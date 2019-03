Denayer blikt tevreden terug op jaar van doorbraak: “Had echt nood aan stabiliteit" GVS

18 maart 2019

19u49

Bron: Belga 0 Rode Duivels Jason Denayer stond de pers te woord in het nationale trainingscentrum in Tubeke, drie dagen voor het eerste EK-kwalificatieduel van de Rode Duivels tegen Rusland. Door de blessure achterin van Vincent Kompany en het vraagteken achter de naam van Thomas Vermaelen lijkt Denayer een optie om te starten tegen Rusland. Zelf wilde hij daar echter niets over kwijt. "Het is enkel en alleen de coach die de beslissing maakt of ik speel tegen Rusland of Cyprus (zondag in Nicosia)", liet Denayer noteren.

De verdediger, die aan zijn eerste seizoen bij Olympique Lyon bezig is, kon tevreden terugkijken op zijn eerste acht maanden in de Ligue 1. "Ik ben aan een goed seizoen bezig", opende de Brusselaar. "Zowel individueel als collectief ben ik tevreden. De coach (Bruno Génésio, red.) heeft vertrouwen in mij en zette mij in het begin van het seizoen meteen in de basis. Ik had nood aan een club als Lyon om me te ontwikkelen. Voordien werd ik telkens uitgeleend, na het seizoen moest ik dan weer terugkeren naar Manchester City. Er was te weinig stabiliteit. Nu heb ik meer rust in mijn hoofd, minder twijfels."

Denayer ontpopte zich in de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League, thuis tegen FC Barcelona, tot één van de uitblinkers bij de Franse club. Zijn naam wordt dan ook steeds meer in verband gebracht met enkele Europese topclubs. "Maar deze zomer vertrekken in Lyon is echt geen optie voor mij", aldus de verdediger. "Het is nog maar mijn eerste seizoen in Frankrijk. Die heenwedstrijd tegen Barcelona heeft mij veel vertrouwen gegeven, je doet erg veel ervaring op in zo'n matchen. De terugwedstrijd was een pak minder. Ik veroorzaak een strafschop - al vond ik niet dat het een fout was - en we verliezen met 5-1. Dat was jammer."