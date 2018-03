Dembélé: "Ik ben een balvaste speler die belangrijk kan zijn voor de Rode Duivels" Jonas Van De Veire

23 maart 2018

18u21 1 Rode Duivels Het gaat Mousa Dembélé voor de wind. De speler van Tottenham ontvangt overal complimenten over zijn prestaties op de middenstrook. Zelf blijft de Rode Duivel echter zijn bescheiden zelve.

“We hebben een reeks topwedstrijden gehad en natuurlijk sta je dan veel meer in de schijnwerpers", wist Dembélé te vertellen op de persconferentie. "Maar ik voel mij goed. Natuurlijk heb ik het gevoel dat er een soort hype ontstaat. Iedereen wil zo veel mogelijk spelen. Dat geldt voor mij ook. Het WK komt eraan en je wil je seizoen zo goed mogelijk beëindigen zonder blessures.”

Hoewel Dembélé bij zijn club is uitgegroeid tot een onbetwiste titularis, valt het nog af te wachten of hij straks ook in de basis start bij de nationale ploeg. “Welke rol ik voor mezelf zie bij de Rode Duivels? Dat is moeilijk. Ik denk dat ik een balvaste speler ben, die belangrijk kan zijn voor team. We hebben verschillende topspelers in ons team. Het zal afhangen van wat de trainer nodig heeft.”

"Focus me niet op de complimenten van de coach"

De laatste maanden kreeg Mousa Dembélé niets dan lof voor zijn prestaties bij Tottenham. "Of ik verrast ben door de hype rond mijn persoon? Ja... (herpakt zich) Nee. (lacht) Ik denk er niet veel over na. De coach heeft iets gezegd en dan zijn er verschillende dingen gebeurd. De trainer heeft me drie jaar geleden al zulke complimenten gegeven. Het is voor mij niet nieuw, maar door al die zaken is er een soort hype ontstaan. Het is altijd leuk om geapprecieerd te worden. Ik ga daar niet over liegen.”

Dembélé liet ook zijn licht schijnen over het nakende WK voetbal. "Wie favoriet is voor het WK? De ploeg die er het meeste klaar voor is. Niet die met de grootste namen. Er zullen een paar landen heel sterk zijn, wij ook."

Zijn trainer bij Tottenham vergeleek Dembélé zelfs met de Argentijnse balvirtuoos Diego Maradona. "Ik ben blij met de complimenten van de coach, maar ik focus me er wel niet erg op. Dat zou niet goed zijn. Je moet elke week presteren." Met beide voeten stevig op de grond dus, Mousa Dembélé.