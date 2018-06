Degryse ziet dat het goed is: "Rode Duivels zijn hongerig en klaar" Marc Degryse

12 juni 2018

"De Rode Duivels kunnen woensdag met een goed gevoel en vol vertrouwen het vliegtuig naar Rusland op. Het laatste oefenduel tegen Costa Rica was het beste van de drie: ik vond het meer een demonstratiewedstrijd dan een test. Het past in de stijgende prestatiecurve van deze WK-aanloop. Tegen Portugal was het een korte tijd oké, tegen Egypte zagen we een hele goeie eerste helft, tegen Costa Rica toonde België zich twee klassen sterker. Het tempo lag hoog, ik zag veel beweging, de spelers vonden elkaar beter, de passing was preciezer, dieper en sneller. Individueel en als ploeg zette België een stap vooruit, dan ben je klaar voor het WK. Al zet ik een kanttekening: ik blijf het wat jammer vinden dat we niet tegen de sterkste ploegen hebben geoefend, terwijl we al lang zeggen dat we willen zien hoe de Rode Duivels net tegen de toplanden vooruitgang boeken. In die zin was het jammer dat Portugal en Egypte ook zonder hun sterspeler Ronaldo en Salah aantraden."

