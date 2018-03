Degryse zag naast Lukaku ook De Bruyne uitblinken: "Vanuit die rol als spelverdeler, iets lager op het veld" Redactie

28 maart 2018

06u30 0

"Op Courtois na begon Martínez in zijn sterkst mogelijke opstelling. Dit was een eerste indicatie van wat zijn titularisploeg zal zijn. De meeste andere grote landen hebben deze periode twee wedstrijden gespeeld. Martínez gaf de voorkeur aan rust en herstel en koos voor één oefenpartij, dan vind ik het ook logisch dat hij die wedstrijd met zijn type-ploeg start. Je zag meteen dat dit een wedstrijd was waarin de Belgen veel kansen zouden krijgen. De Saoedi’s zijn technisch onderlegd, maar van verdedigen hebben ze niet veel kaas gegeten. Lukaku werd nadrukkelijk gezocht en was bij elke aanval betrokken. Hij scoorde twee goals en dat balletje op Carrasco voor de eerste kans was prima afgelegd."

