Degryse steekt pluim op de hoed van Martínez: "De coach voelde heel goed aan wat er moest gebeuren" RN

02 juli 2018

22u02

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Ook onze huisanalist Marc Degryse volgde de wedstrijd vanop het puntje van zijn stoel. Degryse liet voor de match, tijdens de rust en na het laatste fluitsignaal zijn licht schijnen over de affiche.

NA DE MATCH: " Martínez voelde het goed aan, maar kwam ook goed weg met zijn afwachtende houding"

Ik vond het verrassend dat we niet scherper uit de kleedkamer kwamen. Dat viel me flink tegen. Het werd alleen maar erger door de fouten die we maakten. Er zat teveel nonchalance in het spel van de Rode Duivels. Je moet de tegenstander niet in zijn spel laten komen en dat hebben we net veel teveel gedaan. Dat werd afgestraft toen Vertonghen in de fout ging. Inui maakte er daarna met een mooie goal 0-2 van, maar ook daar reageerden we te laat. We waren te slap in de duels."

"We hadden wel de pech dat Hazard de paal trof, dat had de redding kunnen zijn. Lukaku kreeg ook nog een goeie kans, maar we kwamen pas terug in de match met een lucky goal van Vertonghen. Fellaini en Chadli waren er intussen in gebracht. Dat was nodig, want met hun lengte konden we Japan pijn doen. Carrasco ging eruit, maar die zat ook niet goed in de match. Fellaini toonde zijn kwaliteiten op het gepaste moment. Maar we hadden de problemen over onszelf afgeroepen. We speelden niet als de ploeg op niveau die we moesten zijn. Zelfs na de 2-2 was Japan nog niet helemaal murw geslagen. We rekenden er een beetje te makkelijk op dat het wel goed kwam, dat was toch met vuur spelen."

"Maar uiteindelijk scoorde ook Chadli, die samen met Fellaini voor veel meer dreiging zorgde. De keuzes van Martínez bij de wissels waren goed. Chadli deed het goed als vervanger van de bleke Carrasco, Fellaini drukte ook zijn stempel. Daar heeft de coach heel goed aangevoeld wat er moest gebeuren. Maar met zijn afwachtende houding in het begin, kwam hij goed weg. De Rode Duivels kropen door het oog van de naald."

TIJDENS DE RUST : "Meer op het gaspedaal drukken"

"In de beginfase was goed te zien dat de Rode Duivels rekening hielden met de omstandigheden. Met name de warmte speelde een rol. We lieten Japan bewust aan de bal in het eerste kwartier. We speelden afwachtend en verbruikten niet teveel energie in die openingsfase. De Japanners verbruikten wél meteen veel. Martínez moet gedacht hebben: ‘Laat maar lopen, dan zullen wij wel op het gepaste moment toeslaan’. Dat was een beetje met vuur spelen, maar grote kansen leverde dat niet op voor Japan. Door zo te spelen kregen we zelf ook een beetje ruimte, omdat we niet tegen een te laag blok kwamen te staan."

"Je voelde wel snel dat de duels rond de 16 meter in ons voordeel uitdraaiden. Als Lukaku aan de bal kwam, zag je de Japanse verdedigers beginnen bibberen. En bij hoekschoppen dook Kompany een paar keer dreigend op. Beetje bij beetje kwam Hazard ook in de match. De tweede helft zullen we toch iets meer op het gaspedaal moeten drukken om de Japanners te doen twijfelen. Je ziet in deze knock-out fase vaak dat wedstrijden pas op het laatste beslist worden. De Brazilianen deden het ook zo tegen Mexico. Dan wil je niet zonder brandstof vallen."

"Op de flank zagen we er een paar keer niet goed uit, vooral aan de kant van Meunier. We moeten toch zien dat we daar niet in de problemen komen. Maar ik denk wel dat we er straks eentje binnen prikken."

VOOR DE AFTRAP : "Kompany moet je nu laten spelen"

"Het is in de eerste plaats uitkijken naar Vincent Kompany. Ik vind het logisch dat hij start. We moeten al verder kijken. Dan moet je Vincent nu laten spelen als je hem tegen Brazilië wil inzetten. Anders ga je niet weten of hij klaar is. Aan de drie wedstrijden van Boyata was niets verkeerd. Hij heeft telkens zijn mannetje gestaan, maar hij weet zelf ook wel dat hij achter Kompany en Vermaelen komt."

"Het is intussen wel negen dagen geleden dat de basisploeg gespeeld heeft. Dat is lang om het ritme weer op te pikken. Ze zullen alleszins fris zijn, maar ik ben benieuwd wie meteen in de match zal zitten en wie meer tijd nodig heeft. Tactisch hebben we ook genoeg tijd gehad om ons voor te bereiden op deze match, maar het ritme is een vraagteken."

"Het wordt ook opletten voor de jongens die met gele kaarten staan. Meunier en Vertonghen kan je eventueel wel vervangen, maar De Bruyne wil je niet missen tegen Brazilië. Die mag echt geen gele kaart pakken. Maar we beschikken over een fitte kern. Lukaku is ook hersteld, alleen Januzaj moet aan de kant blijven. Japan mag geen probleem vormen, maar ik stel wel vast dat nog geen enkele ploeg makkelijk doorging in de knock out-fase. Het zal niet gaan aan 70%, het moet voluit gaan. Japan is een energieke ploeg, maar wij hebben meer kwaliteiten. We moeten door."