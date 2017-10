Degryse scherpgesteld door Camps: "De Bruyne is geen Messi, dat mag hem ook wel eens gezegd worden" Hugo Camps

10u02 0 Photo News Hugo Camps en Marc Degryse. Rode Duivels De Rode Duivels freewheelden doorheen de WK-kwalificatie. Nu wordt het menens. Onze columnist Hugo Camps en onze huisanalist Marc Degryse kwamen gisterenmiddag vóór de feestmatch bij mekaar voor een gezellige causerie in Hotel La Réserve in Knokke.

Geen geheimen voor Marc Degryse. Niet over flankspelers en doordekken, niet over verdedigen met drie en al zeker niet over het misprijzend gebaartje van Kevin De Bruyne naar Yannick Carrasco in Bosnië. "Dat soort hiërarchisch gekonkel kunnen we beter niet hebben, straks op het WK. De sfeer in de groep is medebepalend voor het succes. De Bruyne is geen Messi, hij is niet untouchable. Dat mag hem ook gezegd worden. Je wordt geen wereldkampioen als drie basisspelers niet door dezelfde deur kunnen. Het is in de eerste plaats aan de bondscoach om de goede sfeer te bewaken. Met of zonder sancties. De vraag is of Martínez uit zijn academisch isolement wil treden. Hij geeft de indruk nogal éénkennig te zijn."

Bijna achteloos zegt Degryse ook dat Radja Nainggolan niet aanwezig zal zijn op het WK in Rusland. Hij deelt het mee, tussen neus en lippen, maakt er geen statement van. "Roberto Martínez is er van overtuigd dat andere spelers beter zijn dan Radja. Dat is één kant van de medaille. Daarnaast is er een mentale kloof tussen coach en speler die niet te overbruggen is. De geheelonthouder Martínez versus de bon vivant Nainggolan - werelden die elkaar niet meer raken. De bondscoach laat zijn gezag niet uithollen door jongensstreken. De loopgraven zijn getrokken en volgens mij is er geen weg terug."

Misschien ontvouwt hij zich op het WK als een goede vader, maar ik denk dat hij ook dan nog afstand zal houden. Zie ook hoe hij altijd langs de lijn staat - als een zuil van trots."

Van contractverlenging is geen sprake. Bart Verhaeghe heeft gedecreteerd dat contracten pas na het WK op tafel zullen komen. Dat betekent: adieu, meneer Martínez. In zijn beleving is die status quo een motie van wantrouwen.

Degryse: "Het zal hem niet nonchalanter maken in zijn prestatiedrang. Een goed WK van de Rode Duivels is ook voor hem goed. Dan wacht hem mogelijk een aanbieding van een topclub in de Premier League. Natuurlijk speelt deze gedachte door het hoofd van de bondscoach. Intussen weten alle Rode Duivels wel dat er al iemand in de wachtkamer zit om Martínez op te volgen: Michel Preud'homme.



