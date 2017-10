Degryse na spektakelstuk in Bosnië: "Een pluim voor Roberto Martínez" MD en NP

20u32 0 Photo News Rode Duivels Onze huisanalist Marc Degryse volgde de knotsgekke wedstrijd van de Rode Duivels in Bosnië vanaf de eerste rij. Degryse zag dat de mentaliteit bij de Rode Duivels goed zat én dat de keuze van bondscoach Roberto Martínez om Dries Mertens te vervangen door Youri Tielemans goed uitpakte.

"Een pluim voor Roberto Martínez. Zijn tactische ingreep tijdens de rust was de juiste - met vier in plaats van drie verdedigers. Tielemans kende een goede invalbeurt - sterk in de passing. De Bruyne mocht terug een rij hoger spelen en Carrasco kon zich offensiever uitleven, want Vertonghen was na rust linksachter en niet langer een centrale verdediger. Het maakte dat Carrasco met zijn acties en het winnende doelpunt een pak gevaarlijker was."



"Op rechts mocht Meunier nog altijd mee naar voren, waardoor hij regelmatig Batshuayi kon bedienen. Die had meer kunnen scoren... Vertonghen herstelde dan weer zijn foutje van voor de pauze. Het verschil tussen de eerste en tweede helft was echt opvallend. Dankzij een andere veldbezetting kwamen de kwaliteiten van de Rode Duivels meer tot hun recht."



"Het is knap dat België hier vol voor de overwinning is gegaan. Dat hadden ze ook beloofd aan de Grieken. De mentaliteit zat goed en dan krijg je zo'n tweede helft. Alleen maar lof daarvoor. Ook al kregen we drie goals tegen."

REUTERS

Dit zei Degryse tijdens de rust: "De Bruyne vindt dit niet leuk"

"Het scenario verliep aanvankelijk zoals gehoopt: met een snelle voorsprong en een paar goede combinaties in het openingskwartier. Bosnië had tijd nodig om te bekomen. Je had het gevoel dat de Rode Duivels niet in problemen konden komen. Maar gaandeweg moesten onze flanken achteruit. Carrasco moest meer verdedigen dan dat hij kon aanvallen."



"De eerste keer dat Dzeko in de zestien goed in balbezit kwam - na een slechte inspeelpass van De Bruyne, waardoor de flank van Meunier en Mertens open lag -, zorgde voor het keerpunt. Carrasco had te laat in de gaten dat hij moest bijsluiten, waardoor Medunjanin makkelijk kon scoren. Bosnië controleerde nadien, tot Vertonghen een black-out kreeg. Zonder tegenstander beoordeelde hij een uittrap van Begovic verkeerd. Hij schrik zo dat hij nog eens weggleed ook."



"De Rode Duivels vergaten aan de overzijde gevaar te creëren. Batshuayi kan tot dusver te weinig de bal bijhouden en kaatst slecht. Het is vooral Hazard die voor de flitsen zorgt. Mertens zit niet in de match en De Bruyne is ongelukkig in zijn passing. Hij stoort zich nog het meest aan het slechte veld. De Bruyne vindt dit niet leuk."

Photo News

Dit zei Degryse voor de match: "Bosnische hoop veranderen in wanhoop"

"Roberto Martínez heeft de vraagtekens logisch ingevuld. Batshuayi krijgt zijn kans voorin, De Bruyne staat centraal op het middenveld en Vermaelen zoals verwacht in de defensie - hij stond zijn mannetje in Griekenland. Vermaelen is intrinsiek de beste. De enige vraag is: kan hij dit volhouden zolang hij niet speelt bij Barcelona? Want in Griekenland merkte je al een beetje dat hij matchritme mist. Benieuwd of dat nu nog duidelijker zal zijn."



"Het wordt straks zeker een mentale test. Hoe gaat België om met deze uitzonderlijke omstandigheden? Een klein veld, slecht weer en een moeilijk te bespelen grasmat. Als je dan niet meegaat in de intensiteit en passie die de Bosniërs voor de dag zullen leggen - zij moeten hun laatste kaart op tafel gooien - , ga je héél goed moeten voetballen. Wat in deze omstandigheden een stuk moeilijker zal zijn."



"De Rode Duivels moeten ervoor zorgen dat het scenario in hun voordeel uitdraait. Dat doe je door je start niet te missen en Bosnië achter de bal te laten lopen. Je mag hen niet het gevoel geven dat ze iets kunnen rapen. België moet de Bosnische hoop doen veranderen in wanhoop."