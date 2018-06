Degryse looft Januzaj en ziet ook aardig wat winstpunten ondanks dat Martínez tweede plaats wou Marc Degryse

28 juni 2018

22u02 0

"Meteen na de rust zagen we een klasseflits van Januzaj, die daarmee getoond heeft dat hij zijn selectie verdient. Het was een typische Januzaj-actie: dreigen en dan de verste paal zoeken. Zo heeft Januzaj bewezen dat hij vanuit het niets een wedstrijd kan beslissen. Het is goed met het oog op de rest van het toernooi, dat je weet dat je zo’n type op de bank hebt zitten als je dat op het einde van een wedstrijd nodig hebt."

"Door die goal van Januzaj komen we wel in het moeilijkste parcours terecht, maar dat moeten we er dan maar bij nemen. De Rode Duivels sluiten de groepsfase af met 9 op 9. Dat kan niet slecht zijn, ondanks het feit dat Martínez liever de tweede plaats gewild had. Als we Vermaelen en Kompany na deze wedstrijd ook weer als voetballer kunnen aanzien, is dat ook een winstpunt. Dat zou betekenen dat we de achtste finales kunnen ingaan met een volledig fitte kern. In deze match hebben we ook nog eens getoond dat we de gele kaarten van de basisspelers Meunier, De Bruyne en Vertonghen kunnen opvangen. Chadli en Hazard waren verdienstelijk op de flanken, Fellaini speelde een goeie wedstrijd. Dat is allemaal bemoedigend voor wat nu komen gaat. De eerste prioriteit was met een goed gevoel naar de tweede ronde gaan. Die missie is geslaagd."

Dit was de analyse van Degryse tijdens de rust:

"Dit is een oefenwedstrijd. Er staat wel iéts op het spel, iedereen vindt de tweede plaats namelijk aantrekkelijker dan de eerste. De twee ploegen hebben gelijkaardig gewisseld, het is ook geen wedstrijd waarin de ene doordrukt en de andere afwacht. Het is in evenwicht, maar vanuit het middenveld konden we wel meer gevaar scheppen dan Engeland, met twee keer Fellaini en één keer Tielemans."

"Als er al jongens zijn die zich in de schijnwerpers spelen, dan zijn het wel onze middenvelders. Tielemans, Fellaini en Dembélé laten zien dat het straks geen probleem hoeft te zijn als we op het middenveld één van die drie nodig hebben. Zij hebben Martínez nu al overtuigd dat ze klaar zijn voor de job."

"Thomas Vermaelen moest deze wedstrijd wel spelen om in het toernooi te komen. De eerste 20 minuten verliepen voor hem nog moeizaam, maar dat is ergens ook normaal als je sinds 13 mei aan de kant gestaan hebt. Verder vond ik dat Januzaj het moeilijk had om de juiste positie te vinden. Hij zou dichter bij Batshuayi moeten spelen. Thorgan Hazard werd niet gediend door het feit dat hij eerst op links en daarna op rechts moest spelen, vooral omdat hij veel defensief werk moest doen. Maar met twee gele kaarten hebben we misschien een goeie zaak gedaan."