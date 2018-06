Degryse: "Ik heb genoten. We hebben een stap vooruitgezet" Redactie

23 juni 2018

15u07 0 Rode Duivels Onze analist Marc Degryse werpt zijn licht op België - Tunesië. Vóór de match, tijdens de pauze en erna.

Degryse, na de match:

"Ik vond Tunesië de eerste vijf minuten na de rust goed spelen. Maar we kenden een ideaal scenario: een goede bal van Alderweireld, knap afgewerkt door Hazard. Samen met Lukaku is hij de man van de match. Daarna was het eigenlijk afgelopen. De 4-1 was de definitieve doodsteek van Tunesië en dan konden de Belgen eigenlijk al denken aan de volgende wedstrijd. Een paar vervangingen, zorgen dat er geen blessures komen. Met de inbreng van Fellaini voetbalden we in een andere veldbezetting. De Bruyne mocht iets hoger gaan voetballen, we speelden met twee spitsen. We gingen freewheelend naar het einde van de wedstrijd met nog vijf goede kansen voor Batshuayi. Hij toonde dat hij altijd voor gevaar zorgt. Hij kende eerst nog wat pech met de afwerking, maar werd in het slot beloond met een doelpunt. Jammer dat hij op het einde de bal niet teruggaf aan Tielemans."

“Met de inbreng van Fellaini kregen we een ander soort middenveld. Martinez dacht al vooruit naar de volgende wedstrijden. Als het er echt toe doet en als het middenveld versterking nodig heeft..."

"Iedereen heeft getoond dat de bondscoach op hen kan rekenen. Daarbij wil ik zeker nog de sterke prestatie van Meunier vermelden. Voor hem was dit een ideale ploeg om tegen te spelen. Hij kon zich uitleven, mocht veel infiltreren. Meunier voetbalde daarboven nog met heel veel zelfvertrouwen. Deze zege is een statement van de ploeg. In de twee wedstrijden hebben de Duivels getoond dat ze hun status als outsider meer dan waard zijn. Als er één negatief puntje is, zijn het de twee tegengoals. Een gebrek aan concentratie, het bewijst dat je altijd bij de les moet zijn. Maar: we hebben een stap vooruitgezet in vergelijking met de match tegen Panama. Nuis het uitkijken naar Engeland, waar we echt getest gaan worden. Ik heb met veel plezier gekeken naar de Belgen en dat op een WK. Ik heb genoten."

Degryse, bij de pauze:

"Van bij de aftrap gingen de Duivels op zoek naar kansen. Dat werd beloond met de penalty en het snelle openingsdoelpunt. Je voelde direct dat Tunesië ook gekomen was om te voetballen en op zoek ging naar kansen. Dat zorgde ervoor dat er veel meer ruimte lag dan tegen Panama. Het spelbeeld is helemaal anders. Het was een geweldige eerste helft. Het tempo lag hoog, het was een leuke wedstrijd om naar te kijken en om in te spelen. Als er een beetje druk was bij de Belgen, ging Tunesië regelmatig in de fout met slechte inspeelpass en slechte controles. Zoals bij de 2-0. De verstandhouding tussen Mertens en Lukaku was fantastisch. Inspelen op het juiste moment, een prachtige loopactie en een uitstekende afwerking. Het was een droomstart."

"Er kwam een beetje een domper met de 2-1 op een stilstaande fase. Maar daarna hadden we weer het initiatief met in eerste instantie kansen voor Carrasco en Lukaku. Zes, zeven goede mogelijkheden kregen we voor de rust. Bij twee daarvan was De Bruyne aangever. Één keer moest Lukaku uitwijken naar rechts, de andere pass was niet op maat –De Bruyne was iets te onzelfzuchtig.Maar dat derde doelpunt. Fantastisch afgewerkt van Lukaku, hij is écht in vorm. Hij is het grootste voorbeeld van dat contrast met die eerste helft tegen Panama. Daar was Lukaku onzichtbaar, nu krijgt hij ruimtes waar hij dankbaar gebruik van maakt.

"Die dertig procent dat het beter kon, is nu al waarheid in de eerste helft. Het was mooi om naar te kijken. Tunesië speelt opener dan Panama. Dat komt goed met de kwaliteiten die wij hebben. In een open wedstrijd moeten wij van Tunesië geen schrik hebben."

Degryse, vóór de match:

"Dit is de verwachte opstelling. Ik vind dat er ook geen reden is om te veranderen. We hebben een wedstrijd gewonnen, we behaalden goed resultaat. Ik zei na Panama dat het collectief nog dertig procent beter kon. Dat telt ook voor individuele prestaties. Maar na één wedstrijd al spelers wisselen, zou geen goed idee zijn. De opstelling is logisch. Ze starten ook met dezelfde tactiek. Er zal aandacht geweest zijn voor de ruimte die er tegen Panama op de flanken lag en Martínez zal de opbouw ook besproken hebben. Het wordt uitkijken of we daarop vandaag getest worden tegen Tunesië. Ik vond hen in de eerste helft van hun wedstrijd tegen Engeland wat tegenvallen. We moeten een voorbeeld nemen aan de start van de Engelsen. Ze voetbalden snel met lopende mensen en veel beweging. We moeten meteen de wedstrijd proberen te bepalen. In de balcirculatie een hoger tempo leggen en de juiste keuzes maken."

"De stilstaande fases worden belangrijk, hopelijk kunnen we de variatie daarin behouden. Ik denk dat we vandaag een stap vooruit kunnen zetten met een overwinning én dat we ook in spelbeeld een completere prestatie kunnen neerzetten. We spelen tegen een betere tegenstander, dus gaan we de prestatie van de Belgen ook hoger waarderen. De eerste wedstrijd kon ik nog begrijpen dat het wat onwennig was. Nu is het toernooi begonnen, die eerste drie punten hebben we op zak. Er moet wat meer rust te zien zijn in het gedrag van de spelers."