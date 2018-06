Degryse en De Bilde blikken vooruit naar WK: "Als ze er in de poules uit gaan: pek en veren" Niels Vleminckx

02 juni 2018

07u30

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Vanavond België-Portugal – eíndelijk is ­Rusland in zicht. WK-analisten Marc Degryse, voor uw krant, en Gilles De Bilde, voor VTM, fileren de Rode Duivels en tellen af. "De keuzes van Martínez zullen er óp moeten zijn."

Heren, vanaf vandaag kan het écht beginnen. Wat verwachten jullie van de oefenmatch tegen Portugal?

Degryse: "Ik verwacht de basiself voor het WK aan de aftrap."

De Bilde: "Dat Ronaldo en volgende week Salah ­(tegen Egypte, red.) niet meedoen is wel jammer voor de kijker. Maar niet voor de Rode Duivels."

Degryse: "Mja. Het is wel zonde dat onze verdediging alweer niet op de proef gesteld wordt door een topper. De voorbije jaren is dat echt te weinig gebeurd."

De komende matchen zijn wel de kans om één of twee dingen te ­proberen. Batshuayi inbrengen als tweede spits, De Bruyne als 8 gebruiken,...

Degryse: "Die gaat daar sowieso staan, denk ik. De vier centraal op het middenveld worden Witsel-De Bruyne-Mertens-Hazard. (tot Gilles) Ik denk dat we de basiself gewoon kunnen noemen, toch?"

De Bilde: "Alleen die twee centraal achteraan baren zorgen."

Degryse: "óf Kompany, óf Vermaelen speelt. Het risico op blessures is anders te groot. Dus: Courtois in de goal. Achterin ­ofwel Kompany-Vermaelen-Vertonghen, of Alderweireld-Vermaelen-Vertonghen. Carrasco op links, Meunier op rechts. Het middenveld heb ik je net gezegd. En voorin Lukaku."

De Bilde: "Dat denk ik ook."

