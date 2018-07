Degryse: "De 2-0 was een bekroning van een schitterend WK van Eden Hazard" FDZ

14 juli 2018

18u55

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Ook onze huisanalist Marc Degryse ging nog eens zitten voor de laatste match van de Rode Duivels op deze Wereldbeker. Degryse gaf voor de match, tijdens de rust en na het laatste fluitsignaal zijn mening. "D ie derde plaats is absoluut verdiend", aldus Degryse.

Na de match:

“De tweede helft was Engeland toch iets dreigender met Rashford en Lingard. De bal die Alderweireld van de lijn haalde, was cruciaal. Anders waren we misschien toch in de problemen gekomen. Maar we kregen toch nog een paar goede kansen na sterken tegenaanvallen. De 2-0 was een bekroning van een schitterend WK van Eden Hazard, onze beste man. We maakten het meeste aantal doelpunten van het WK, we wonnen zes van onze zeven wedstrijden. De Duivels zullen morgen met veel enthousiasme onthaald worden. Dit is een verdiende derde plaats, we waren een klasse beter, hadden meer individuele klasse dan Engeland. We hebben voor spektakel gezorgd in Rusland. Die derde plaats is absoluut verdiend.”

Tijdens de rust:

“We hebben alles in handen. We zijn beter. De goal van Meunier is geweldig – hij is de beste man van de eerste helft. Ook Tielemans staat zijn mannetje, trekt zijn streng. Maar je ziet dat we Meunier gemist hebben tegen de Fransen. Door zijn schorsing waren we op twee posities verzwakt tegen Frankrijk. Meunier heeft de Engelsen pijn gedaan, Rose ziet alle kleuren van de regenboog. Het eerste kwartier hadden we twee of drie keer kunnen scoren na een snelle tegenaanval. Er waren toch vier momenten die een doelpunt konden opleveren.”

“Engeland is niet goed genoeg om ons pijn te doen. Ze zien af als wij kunnen uitbreken, omgekeerd is dat niet het geval. Wij hebben veel meer individuele klasse. Ik kan me na de rust geen ander spelbeeld voorstellen. De Engelsen zijn te beperkt, alles is onder controle. Ik denk dat we nog één of twee keer kunnen scoren. Je ziet wel aan alles dat het een wedstrijd is voor de derde plaats. ’t Is voetballen en laten voetballen, er worden ook amper fouten gemaakt.”

Voor de match:

“Dit toont dat de basisploeg toch de motivatie heeft gevonden om goed te eindigen. De teleurstelling van de nederlaag tegen Frankrijk zal toch twee dagen geduurd hebben. Daarna hebben ze de knop omgedraaid. Ze willen niet twee keer na mekaar te verliezen, ze willen nog iets tonen. Dat is mooi. Nu is het afwachten of het fysiek ook doenbaar is. Maar het belangrijkste is het mentale – kijk naar de Kroaten. Ik denk eerlijk gezegd niet dat ze de fysieke vermoeidheid gaan voelen, ze hebben tijd genoeg gehad om te herstellen.”

“Ze moeten dit WK op een goede manier afsluiten. De derde plaats is een deftig resultaat. Sowieso denk ik dat tegen Engeland spelen een extra motivatie is. Er zijn veel Rode Duivels die voetballen in de Premier League. Het zal ginder veel aandacht krijgen. Er staat nog wat op het spel als ploeg, maar ook individueel. Hazard en Lukaku spelen nog voor een trofee, Courtois kan beste doelman van het toernooi worden. Het is een ideaal moment om je nog eens in de picture te spelen.”

“Ik vind ook gewoon dat we moeten winnen omdat we de betere ploeg zijn. De Engelsen hebben vooral op standaardsituaties hun toernooi gered. Enkel tegen Tunesie in de eerste helft en tegen Kroatie voor de rust waren ze goed. Maar Engeland heeft niet de harten van de hele wereld veroverd. Zij zijn vooral blij dat ze na al die jaren nog eens zo ver gekomen zijn op een groot toernooi. Wij hebben meer klassespelers. Ik verwacht dat we het WK goed afsluiten en ik denk ook dat het gaat lukken. Ik denk aan 3-1 of 4-1, een duidelijke overwinning. Dan zal die rondrit morgen alleen nog mooier maken. Nog dit. Het is mooi dat Tielemans deze kans krijgt. Martínez zegt altijd dat hij de toekomst is van de Rode Duivels. Dit is voor hem een goede gelegenheid om een statement te maken en om te bevestigen.”