Defour mag WK vergeten: maanden out na knieoperatie Kristof Terreur in Engeland

31 januari 2018

20u03

Bron: HLNinEngeland 31

Domper voor Steven Defour. De Rode Duivel (29) staat maanden aan de kant. Hij moet een knieoperatie ondergaan en staat volgens zijn trainer enkele maanden aan de kant. Een WK mag hij wellicht vergeten.

Zijn trainer kwam deze avond met een update. Sean Dyche bevestigde dat onze landgenoot minstens twee maanden aan de kant staat. Dat is een optimistisch scenario. Defour sukkelde de voorbije weken al met de knie, maar speelde door de pijn. Een onschuldig contact verergerde de interne schade. Er is kraakbeen afgebroken. Na consultatie bij diverse specialisten bleek een operatie onafwendbaar. Maandag moet hij onder het mes en daarna wacht hem een revalidatie van maanden - mogelijk zelfs tot een halfjaar. Defour was een van de spelers met wie bondscoach Roberto Martínez rekening hield voor het WK. Rusland mag hij wellicht vergeten.

Defour was aan een sterk seizoen bezig bij Burnley. Hij leefde er helemaal op en miste tot dit weekend geen enkele match door blessure. Zijn eerste serieuze blessure in Engeland is er meteen een voor maanden.