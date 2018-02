Defour mag WK vergeten: kraakbeenblessure kan middenvelder tot zes maanden aan de kant houden Kristof Terreur in Engeland

01 februari 2018

08u11

Bron: HLNinEngeland 34 Rode Duivels Een domper van jewelste. Zijn laatste kans op een WK is weg. Steven Defour (29) staat tot zes maanden aan de kant met een vervelende kraakbeenblessure aan de knie. Maandag gaat hij in Antwerpen onder het mes. Zijn topseizoen bij Burnley eindigt in tranen.

De slag kwam hard aan. Bij Roberto Martínez, die Defour met stip had genoteerd als kandidaat voor Rusland, niet in het minst bij de speler zelf. Defour was op de pijnlijke diagnose voorbereid, maar toch was het slikken toen de Antwerpse kniespecialist Koen Lagae de vrees bevestigde. De middenvelder had al een tijd last van een slepend pijntje in de knie, alleen beet hij op de tanden. Een onzachte tik van een bal op de knie verergerde het probleem. Een groot stuk kraakbeen kwam los. Met alle gevolgen van dien. Operatie onafwendbaar dus en een revalidatie van maanden.

Sean Dyche, manager van Burnley, bleef nog optimistisch: "Hij staat minstens twee maanden aan de kant." Minstens. In realiteit zijn het vijf tot zes maanden. Seizoen over, maar Defour mag meteen ook een kruis maken over Rusland. Over zijn laatste WK, zijn laatste grote toernooi wellicht. Datgene waar hij in alle stilte naar toe had gewerkt. "Het WK is een absolute motivatie", vertelde hij in oktober in deze krant. Zijn plaats in de selectie afdwingen met de mond wilde hij toen niet doen. "Ik weet wat te doen: ik moet gewoon blijven presteren."

Hard to take this one. Really gutted i can’t end the saison in the way i wanted it. Promise to comeback stronger for the new season 💪🏻. #utc #youfall7timesgetup8 Een foto die is geplaatst door null (@) op 01 feb 2018 om 09:22 CET

Topseizoen

Met een zware blessure had hij toen geen rekening gehouden. Martínez evenmin. De bondscoach had een fitte Defour wellicht altijd mee naar het WK genomen. 't Is het type dat hij graag ziet: bijtertje, leider, een over-mijn-lijkmentaliteit en iemand die de tent op zijn kop durft te zetten bij verlies. Een winnaar. Gisteren zat die even in een dip. De komende dagen wellicht ook. Verslagen door iets wat hij niet in de hand had - verdomde knie. Verkeerde plaats, verkeerde moment. Ook de lieve woorden van de bondscoach brachten weinig troost.

Defour was aan een topseizoen bezig bij Burnley. Tot gisteren had hij in de Premier League geen enkele wedstrijd gemist - veel voor een speler die bij Standard, Porto en Anderlecht achtervolgd werd door vervelende kwaaltjes. Hij stond scherper dan ooit: 71 kilogram en een vetpercentage van 7,4 procent. En hij benaderde ook stilaan weer zijn niveau van bij Standard, acht jaar geleden. Bij Burnley, een van de seizoensverrassingen, was hij de long en het hart. De draver en de man met de gave pass. Uitgegroeid tot een van de lievelingen van de trainer, met wie hij in zijn eerste seizoen een knipperlichtrelatie had.

De kansen van Radja stijgen

Nog meer zorgen voor Martínez. Ook Marouane Fellaini herviel in zijn oude knieblessure. Voor de derde keer. Zijn invalbeurt op Tottenham duurde zes minuten. Bij zijn eerste actie greep hij naar de knie. Een boze Mourinho haalde hem naar de kant, fluisterde hem bemoedigende woorden in, maar die hielpen niet. Ontgoocheld trok de Rode Duivel zijn shirt uit. Recht de tunnel in. Dringt een operatie zich op? De komende dagen moet blijken hoe lang hij out is: weer meer dan een maand? Zorgelijk.

De een zijn dood, de ander zijn brood. De blessure van Defour en het gekwakkel van Fellaini zetten de deur weer verder open voor Radja Nainggolan. De middenvelder van Roma ligt niet in de bovenste schuif van de bondscoach, maar hij kan Defour niet meer aanhalen als excuus. Zijn kansen op Rusland zijn sinds gisteren met een ruk gestegen. Als hij ze maar niet verknalt.