Defour leeft weer helemaal op bij Burnley en wil absoluut naar WK: "Daar doe ik alles voor" Stijn Joris

14u53 0 Getty Images Rode Duivels Steven Defour (29) moest vorig jaar het EK aan zich laten voorbijgaan. Als het van hem afhangt, mist hij geen tweede groot tornooi op rij. De tijden zijn intussen ook veranderd. Defour is dit seizoen zonder meer een vaste waarde bij Burnley dat in de subtop meedraait. Na amper zeven speeldagen heeft hij al 595 minuten in de benen. Dat is nu al meer dan 55 procent van zijn totaal over de 38 speeldagen van vorig seizoen. Dat maakt dat Roberto Martinez opnieuw bij hem zweert.

"Het loopt prima bij Burnley", zegt Defour. "We hebben vertrouwen opgedaan door ons vorig seizoen te redden. Dan zijn er een aantal jongens met kwaliteiten bij gekomen. Spelers die de bal kunnen bijhouden en kalmte brengen. We blijven Burnley. Het percentage balbezit ligt niet hoog, maar als we hem nu hebben, doen we er iets goeds mee."

Action Images via Reuters

Defour is tegenwoordig bij Burnley vaste prik in de basiself van Sean Dyche. Hij miste dit seizoen nog maar 35 minuten in de Premier League. "Ook voor mij loopt het beter. Ik heb de volledige voorbereiding bij Burnley mogen meemaken en dat was toch een verschil met de die van vorig seizoen bij Anderlecht. Totaal iets anders eigenlijk. We spelen maar een keer per week en meestal tegen teams die meer aan de bal komen. Daarom wordt er erg fysiek getraind. Heel veel lopen en dat is ook één van onze sterke punten. Ik ben veel beter gewapend."

Getty Images

Dat is ook Martinez niet ontgaan. Defour lijkt opnieuw definitief in de plannen van de bondscoach te passen. Na het missen van het EK in Frankrijk, wil hij er nu echt bij zijn in Rusland. Volgens Defour staat zijn selectie trouwens los van het feit dat Martinez geen beroep meer doet op Nainggolan. "Ik ga er alles voor doen om er straks op het WK bij te zijn. We hebben heel veel grote spelers. Kijk maar eens naar onze bank. Daarom is het steeds belangrijker om bij je club te spelen. Daarna ligt de keuze bij de bondscoach." Mogelijk krijgt Defour tegen Bosnië speelgelegenheid. Witsel zit in Sarajevo zijn schorsing verder uit. "Ik kan niet in het hoofd van de coach kijken, maar ik ben klaar om te spelen. Die twee wedstrijden zijn wel degelijk nog belangrijk. We willen echt als reekshoofd naar de loting voor het WK."

BELGA