Dedryck Boyata: "Kleine overwinning dat ik hier ben" Stijn Joris

18u25 0 BELGA

Dedryck Boyata (26) miste de interlands tegen Gibraltar en Griekenland. Door een blessure kon hij pas midden september hervatten, maar in vier wedstrijden voor Celtic - waaronder het CL-duel tegen Anderlecht - wist hij Martínez te overtuigen om hem weer bij de selectie te halen. Vanmiddag kwam hij op de persconferentie een woordje uitleg geven. "Dat ik er weer bij ben, wil zeggen dat de coach iets in me ziet", zegt Boyata. "Dat doet me plezier want ik werk heel hard om hier te raken. Dit is belangrijk voor mij. Ik heb lange tijd moeten revalideren, maar speel sinds enkele weken weer alles. Na mijn revalidatie voelt deze selectie een beetje aan als een kleine overwinning."

Boyata kwam ook even terug op de wedstrijd van vorige week in het Astridpark. Celtic won de confrontatie met Anderlecht glansrijk met 0-3. Hij schrijft Anderlecht zeker nog niet af in de poule. "Ik heb de Schotse kranten er niet op nageslagen, dus ik kan alleen wat toelichting geven op hoe ik de wedstrijd ervaren heb. Het Belgisch voetbal ken ik maar al te goed en Anderlecht heeft een sterk elftal, maar maakt een moeilijke periode door. Maar we zijn nog maar enkele maanden ver en alles kan nog snel keren. Ook in onze poule kan het nog alle richtingen uit. Er zijn nog vier wedstrijden te gaan. Het is verre van gelopen."