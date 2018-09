Debutanten Vanaken en Castagne tevreden na afloop: "Het was vooral genieten en bijleren" MH

07 september 2018

23u01

Bron: VTM 2

Ruim 35 minuten kreeg Hans Vanaken bij zijn vuurdoop vanavond. “Fantastisch, hé", glunderde de Club-middenvelder na afloop. “Het was een interessante week voor mij, ook een beetje aanpassen aan het niveau. Maar het was vooral genieten en bijleren. We pakken de momenten, dat is zoals het bij Club ook zal moeten gebeuren in de Champions League. Ik ben heel fier dat ik bij deze groep hoor."

Ook Timothy Castagne, een andere debutant, blikte tevreden terug op zijn eerste interland. "Het was een beetje een verrassing voor mij dat ik als basisspeler startte, maar ik was er klaar voor. Ik had goed getraind. Ik was wel wat nerveus in het begin. Maar het tweede deel van de eerste helft heb ik goed mijn ding gedaan. Op Meunier na is er niet echt concurrentie op de rechterflank. Ik wil indruk blijven maken op de trainer."