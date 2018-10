Debutant Brandon Mechele: "Nooit gedacht dat ik bij nationale ploeg zou geraken" Jonas Van De Veire

09 oktober 2018

11u34

Bron: Eigen berichtgeving 0 Rode Duivels Eén nieuw gezicht bij de Rode Duivels: Brandon Mechele. En dat kan de verdediger van Club Brugge zelf nog altijd maar moeilijk geloven. "Ik had nooit gedacht dat ik bij de nationale ploeg zou geraken."

Met een portie gezonde spanning begon Brandon Mechele aan zijn eerste dag bij de Rode Duivels. "Ik ben toch wel een beetje nerveus", gaf de verdediger toe. "Het is toch iets anders dan Club Brugge." Want plots deelt hij de kleedkamer met klinkende namen als Vincent Kompany en Toby Alderweireld. "Topverdedigers", loofde Mechele. "Bijna allemaal spelen ze in Engeland op een hoog niveau. Ik bekijk ze vaak op televisie en probeer er zaken van op te steken. (grijnst) Nu zal ik op training meer in detail kunnen zien hoe ze reageren op bepaalde situaties. Daar ben ik benieuwd naar."

Dromen van een overgang doet Mechele zelf evenwel niet. "Ik ben heel tevreden in Brugge. Zolang ik daar speel, denk ik niet aan een vertrek. Ik voel er veel vertrouwen. Onder meer van Ivan Leko - het is ook dankzij hem dat ik hier zit. Samen hebben we een mooi parcours afgelegd. Dat hoop ik nog verder uit te breiden."

Ondanks zijn constante niveau in Jan Breydel fronsten velen toch de wenkbrauwen na de selectie van Mechele voor de Duivels. "Ach, er zal altijd kritiek zijn op mij", haalde hij de schouders op. "Maar tóch zit ik hier. Weet je, in de loop der jaren ben ik daar beter mee leren omgaan. Ik ben altijd van mijn eigen sterkte uitgegaan. Dat heeft me tot hier gebracht. Ik wil nu zien op training of ik het niveau van de Rode Duivels aankan. En wie weet krijg ik speelminuten in de twee komende wedstrijden."