De uitspraak na Brazilië - België van vermaarde Engelse analist die bij Lukaku ongetwijfeld weinig leuke flashbacks oproept: "Het had verboden moeten zijn dat hij meespeelde" Hans Op de Beeck

08 juli 2018

07u00

Bron: BBC, The Players' Tribune 0 Rode Duivels Dat Thibaut, Kevin en Eden absolute wereldtop zijn, zagen we vrijdagavond bevestigd. Maar de Rode Duivel die in Rusland de laatste twijfelaars doet verstommen en ook het predikaat van wereldspits op zich mag krijgen, is Romelu Lukaku. Dat is ook de analisten in Engeland niet ontgaan. Zij maken een grappige maar voor Lukaku zelf ongetwijfeld veel minder leuke vergelijking.

In de kringetjes peptalk die onze Jongens steevast voor en na elke match vormen, zie je hem meermaals in het midden staan als de man die de troepen aanstuurt en aanvuurt. Na de goal tegen Engeland, was hij de eerste bankzitter die Januzaj om de hals vloog. Ook op het veld neemt hij de ploeg op sleeptouw. Al trekkend en al sleurend, zoals hij dat als targetman altijd gedaan heeft, maar als all-time Belgisch topschutter -op zijn 25ste- nu ook nog vlotter scorend (vier keer al dit WK, alleen Kane doet voorlopig beter) en steeds beter in de combinatie. Onmisbare schakel in die geweldige Duivelse omschakelmomenten. Met geweldige loopactie en dummy tegen Japan bij die heerlijke 3-2, vrijdag met een assist na straf voorbereidend werk, toen hij in een oerrun zowel Paulinho als Fernandinho van zich afschudde. Zich wegcijferend in opdracht van dat ene Grote Doel: wereldkampioen worden.

F*uck a Captain armband, Lukaku is the real Leader of the pack!🦁#MUFC #Bel #Belgium #Lukaku pic.twitter.com/KJo8fS03kU Isiah Madrigal(@ Realisiah1) link

#Lukaku running at the #Bra defence! pic.twitter.com/PClF4X7k5u Gearóid Mac Suibhne(@ Ger_Sweeney) link

In de BBC-studio spaarde Alan Shearer, gewezen en gevierd spits van Blackburn, Newcastle en de 'Three Lions', zijn lof niet. "Ik ben heel erg onder de indruk van Lukaku. Hij tekende hier voor de quasi perfecte match voor een diepe spits. Snelheid, kracht, kaats, techniek, hoe hij anderen in het spel betrok... En dat nadat er hem gevraagd werd anders te spelen dan hij normaal doet - Lukaku moest meer naar rechts om zo ruimte te creëren voor Hazard of De Bruyne. Na een viertal minuten, toen de bal naar hem ging, zag je al dat hij er zin in had. Ik denk dat zijn eerste helft van het beste was wat Lukaku ooit getoond heeft. Eens hij die meter voorsprong op je heeft, haal je hem niet meer terug omdat hij zo snel en zo sterk is. Om hem als nummer 9 een 10 te geven, ontbrak alleen dat goaltje. Al was dat onzelfzuchtige frappant: het liet anderen toe uit te blinken en België uiteindelijk zo de match te winnen, ook al deed het zijn kansen om topschutter te worden op dit toernooi geen goed."

The state of that step-over 🙈 #Lukaku pic.twitter.com/Ibf7MTtLJR Mykez(@ mykezuk) link

Mooie woorden. En dat terwijl hij over het Kanaal -zelfs het voorbije seizoen nog- vooral bekend stond als een zogenaamde 'flat track bully', een sterke spits die alleen tegen de kleintjes scoort maar te timide is in de echte topmatchen om zijn stempel te drukken. De lof van zijn coach José Mourinho ten spijt. Nooit werd 'Big Rom' rust gegund, altijd in de vuurlinie. Omwille van die leiderscapaciteiten ook. Sergeant van 'The Special One'. Ook Rio Ferdinand, die net als Lukaku voor Manchester United speelde, is duidelijk fan. De ex-verdediger maakte daarbij een opvallend statement dat bij Lukaku -wanneer hij het mocht lezen of horen- ongetwijfeld een belletje doet rinkelen. Ferdinand vergeleek Lukaku's topmatch tegen Brazilië immers met een wedstrijd op school, waarbij er één jongen veel te sterk is voor zijn leeftijdsgenoten. "Alsof hij die ene kerel op de speelplaats was die er tijdens een voetbalwedstrijdje zestien uitziet en speelt tegen jongens van elf. Te groot en te sterk voor iedereen. Het leek er wel op alsof hij niet eens mòcht meedoen."

Lukaku against Brazil was like #BRABEL #Rusia2018 #Lukaku pic.twitter.com/BmmyHPjArO La Mosquito(@ zeyadelaraby7_) link

In het hoofd van Lukaku levert dat deze flashback op, die hij voor de start van het WK nog eens vertelde aan The Players' Tribune. "Op mijn elfde speelde ik bij Lierse. Ik was fel gegroeid en iemand van het andere team wilde niet dat ik het veld zou betreden. Hij zei: ‘Hoe oud is deze jongen? Waar is zijn identiteitskaart? Vanwaar komt hij?’ ‘Ik ben geboren in Antwerpen. Ik ben een Belg.’ Mijn vader, die geen auto had, was er niet. Ik was helemaal alleen en moest mezelf verdedigen. Ik ging mijn identiteitskaart halen, waarna de ouders van de andere ploeg mijn gegevens aandachtig inspecteerden. Ik dacht: ‘Jullie zonen gaan afzien. Ik ga ze op het veld kapotmaken.’”

Ik ben Belg. We zijn allemaal Belg. Dat is wat dit land zo cool maakt, niet? Ik begrijp echt niet waarom zoveel mensen in België me op mijn bek willen zien gaan. Echt niet. Romelu Lukaku

Zo'n beetje het verhaal van de carrière van Romelu tot dusver. Tot dit WK. Want ondanks dat hij na Lierse bij Anderlecht, West Bromwich, Everton en het voorbije seizoen bij Man United geregeld alles kapot speelde, bleef de twijfel. Niet in het minst bij de nationale ploeg. Daarover zei hij in datzelfde interview: "Wanneer ik goed speelde, las ik in krantenartikels 'Romelu Lukaku, de Belgische spits'. Wanneer het wat minder was, las ik 'Romelu Lukaku, de Belgische spits van Congolese afkomst'. Kijk, als je niet houdt van mijn stijl, dan heb ik daar geen probleem mee. Maar ik ben in België geboren. Ik groeide op in Antwerpen, in Luik en in Brussel. Ik droomde ervan om voor Anderlecht te spelen. Ik droomde ervan om te zijn zoals Vincent Kompany. Ik zal een zin starten in het Frans en hem afmaken in het Nederlands. En daartussen gooi ik nog wat Spaans, Portugees of Lingala (de taal die gesproken wordt in en rond Kinshasa, nvdr), afhankelijk van waar ik me bevind."

"Ik ben Belg. We zijn allemaal Belg. Dat is wat dit land zo cool maakt, niet? Ik begrijp echt niet waarom zoveel mensen in mijn land me op mijn bek willen zien gaan. Echt niet. Toen ik naar Chelsea ging en ik niet mocht spelen, hoorde ik hoe ze met me lachten. Toen ik uitgeleend werd aan West Brom, hoorde ik ze opnieuw lachen. Maar ach, ik neem er vrede mee. Die mensen hebben me niet gezien toen we water in plaats van melk bij onze ontbijtgranen moesten doen. Als je niet bij me was toen ik niets had, kan je me nooit echt begrijpen."

Naast Lukaku wijzigt er tijdens dit WK nog iemand de in Engeland over hem geldende perceptie: Roberto Martínez. Weggehoond in de Premier League na een laatste zwak seizoen bij Everton. Maar daarvoor het nietige Wigan in 2013 wel het grootste succes in de geschiedenis van de club bezorgd: winst van de FA Cup. Bezorgt hij straks ook België haar eerste grote voetbaltriomf? Het zou Rio Ferdinand niet verbazen. Hij ziet hoe Martínez het in Rusland geweldig doet. "België heeft met Hazard -een van de allerbeste spelers in de Premier League van de voorbije jaren- De Bruyne -de sleutelfiguur van Man City vorig seizoen- en Lukaku drie sleutelspelers die bij hun club de matchen beslissen. De grote vraag was of je ze ook samen in één ploeg kan laten renderen."

"Dat is hier de grote verdienste van Martínez, dat hij al dat verzamelde talent laat samenspelen. Hij reikt ze een droom aan waarin ze geloven. Hij beloont spelers die sterk gespeeld hebben. Fellaini veranderde de fysionomie van de partij tegen Japan, Chadli scoorde toen. Zij mochten tegen Brazilië starten. Dat geeft spelers in een selectie hoop. Zij weten: 'als ik goed speel, blijf ik staan'. Dat zorgt voor de juiste teamspirit die het vertrouwen sterkt. En die ervoor zorgt dat de Belgen geloven dat ze in staat zijn dit WK te winnen."