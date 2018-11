De twijfels bij Valencia nemen toe, maar Michy Batshuayi stoomt zich klaar om Lukaku te vervangen Kristof Terreur

14 november 2018

09u19

Bron: @HLNinEngeland 0 Rode Duivels Stel dat Romelu Lukaku niet fit raakt? Geen paniek. Onder Roberto Martínez verloren de Rode Duivels zonder de recordschutter slechts één enkele keer. Enter Batsman dus, die bij Valencia meer hangt dan hem lief is. Verhalen verschijnen nu al dat de Spaanse club de uitleenbeurt af wil breken.

Zien en gezien worden. De kleurrijkste Rode Duivel wandelde maandag in zijn geheel eigen stijl het oefencomplex in Tubeke binnen. Op Instagram gooide hij er nog een grapje achteraan over de mascotte: “Hij heeft mijn schoenen gestolen.” Aan zijn luim zal het niet liggen. Zijn besognes lacht hij weg. In een andere omgeving wil hij zijn zorgelijk vormpeil even vergeten. Valencia is voorlopig niet wat hij ervan verwacht had. Een gevoel dat wederzijds is.

In onderste schuif

Flashback naar zaterdag. Aan zijn stijl lag het toen evenmin. Zonnebril op de neus, rood petje achterover had hij zich achter zijn iPad genesteld om de match van zijn Valencia te volgen - “Vamos hermanos”. Op de trein naar Getafe had zijn trainer geen plaats gereserveerd voor de huurling van Chelsea. Simpelweg gepasseerd. Sinds zijn vervanging aan de rust bij Athletic Bilbao, veertien dagen geleden, is Marcelino García Toral het vertrouwen in Batshuayi kwijt. Een helft in de beker tegen derdeklasser Ebro, 18 minuten bij Girona, niet van de bank tegen Young Boys en vervolgens thuisgelaten. Een bewuste tactiek van Marcelino, zo fluisteren Spaanse collega’s. Hij hoopt Batshuayi wakker te schudden. Na een niet onaardige start bij Valencia is hij ingedommeld. Zeven basisplaatsen, acht invalbeurten, twee goals. Voor een huurprijs van 3 miljoen en daarbovenop nog eens een salaris van 3 miljoen verwachten ze aan de Spaanse kust iets meer. Lees ook in de subtiele boodschappen die Marcelino de voorbije dagen uitstuurde. Hints dat hij meer verwacht van Batsman. “Dat Santi Mina nu speelt, is omdat hij een grotere impact heeft op het team dan om het even wie”, zei hij vrijdag. Zaterdag klonk dat zo: “Ik ben niet ontevreden over Batshuayi, maar een trainer moet keuzes maken.” Momenteel ligt de Duivel in de onderste schuif.

Bij zijn terugkeer, na de internationale break, plant Marcelino een gesprek met Batshuayi en hoopt hij een andere aanvaller te zien. Een die vertrouwen heeft getankt. Een met het juiste gemoed ook en het besef dat hij voor zijn toekomst speelt. Valencia weet dat ze de ex-Standardspits straks voor 50 miljoen euro definitief kan overnemen, maar gezien de financiële situatie en het uitblijven van knalprestaties is die optie binnen de club nog geen enkele keer overwogen. Verwacht wordt dat Batshuayi na het seizoen gewoon weer wordt teruggestuurd naar Chelsea, maar in de Spaanse pers - lees Marca - duiken nu al verhalen op dat de club dat in de winterstop al hoopt te doen. Zo’n clausule staat er echter niet in het huurcontract, maar toch. Het zegt veel. Batshuayi gaat straks weer naar af. Antonio Conte, de vorige trainer van de Engelse topclub, vond Batshuayi overschat en zag in hem een enkel een supersub. Ook opvolger Maurizio Sarri liet in interne meetings verstaan niet overtuigd te zijn van Batsman. Vandaar zijn vlucht naar Valencia. Op zijn vijfentwintigste vecht hij overal tegen twijfels.

Bij Duivels: supersub

In België zijn er die minder. Als hij straks moet depanneren voor Lukaku, die gisteren weer niet op het oefenveld stond, zal dat bij het brede publiek niet als een downgrade worden beschouwd. Onder Roberto Martínez heeft hij zelden teleurgesteld. Veertien interlands, vier basisplaatsen, zeven goals. De meeste daarvan als supersub. De vier keer dat hij mocht starten, scoorde hij twee keer. Eén in de oefenpot tegen Tsjechië. Eén in de WK-kwalificatie-interland tegen Bosnië, waar hij in het veldspel wel amper overtuigde. Als Lukaku, goed voor 28 goals in het tijdperk-Martínez, niet fit raakt, hoeft dat geen ramp te zijn. In de acht interlands dat hij niet aan de aftrap stond, verloren de Belgen slechts één keer.

Valt alleen te hopen dat Batsman, indien nodig, straks het juiste pak aantrekt. En de juiste schoenen.