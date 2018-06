De topclubs voor het uitkiezen en straks voor het eerst papa, maar het liep niet altijd zo vlot voor Alderweireld: "Ik héb gehuild, ik héb willen stoppen" TLB

03 juni 2018

09u21

Bron: De Zondag 0 Rode Duivels Toby Alderweireld speelde gisteren een verdienstelijke oefenmatch tegen Portugal. De nu 29-jarige verdediger staat voor enkele belangrijke maanden in zijn leven. Alderweireld verhuist komende zomer mogelijk van club - hij heeft naar verluidt de topclubs voor het uitkiezen -, speelt zijn tweede WK met de Rode Duivels én de stoere Antwerpenaar wordt ook papa van zijn eerste kindje. In een gesprek met 'De Zondag' blikt Alderweireld terug op zijn parcours richting de voetbaltop. En dat verliep niet altijd even vlot.

"Ik wou als kind al profvoetballer worden", stelt de verdediger in 'De Zondag'. "Toen ik vijftien was, kon ik Beerschot inruilen voor Ajax. Dat was mijn kans. Ik was niet tegen te houden. Maar na een maand heb ik een eerste klop gekregen. Je spreekt dan wel dezelfde taal in Amsterdam, maar je voelt je toch een vreemde. Ik woonde in een gastgezin, miste mijn ouders, mijn broers, mijn stad. De dagen waren zeer lang. We werden om half zeven ‘s morgens opgehaald en keerden om acht uur ’s avonds terug. Ik zat vaak kapot. Maar dat was een noodzakelijke stap. Als ik in Antwerpen was gebleven, dan was ik nooit dezelfde voetballer geworden."

Alderweireld oogt ruig met zijn strakke coupe, tattoos en brede bast. Maar de verdediger van Tottenham Hotspur heeft er naar eigen zeggen geen problemen mee om over zijn gevoelens te praten. "Waarom zou ik dat verstoppen? Ik héb gehuild, ik héb willen stoppen. Je staat op zondagavond alleen op het perron op weg naar een vreemd gezin. Je bent amper vijftien jaar, hè. Mijn moeder wou me thuis houden. Mijn vader zei neen. Je moet doorzetten, zei hij. Hij is de zoon van een binnenschipper. Hij weet dat hard werken noodzakelijk is om iets te bereiken. Vandaag ben ik hem dankbaar. Ik heb dankzij hem ook veel vertrouwen in mijn vaderschap. Wat er ook op ons afkomt, wij slaan er ons wel door."

"Wereldkampioen? Dat kan"

Alderweireld blikte ook nog even vooruit naar het WK. De verdediger gelooft dat België wereldkampioen kan worden. "We hebben op het vorige WK en EK zeker de nodige ervaring opgedaan. We weten nu hoe een tornooi werkt. Dat zorgt voor rust. Maar ik zeg niet dat we wereldkampioen moeten worden. Dat zou voor ongezonde spanning zorgen. We mogen wel die ambitie hebben. We zijn de underdog."