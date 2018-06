De tactische wereld van Thibaut Courtois vandaag en die van twee jaar geleden, een wereld van verschil Hans Op de Beeck

17 juni 2018

17u36 0 Rode Duivels Nadat Thibaut Courtois op het voorbije EK nog ongemeen hard was na de nederlagen tegen Italië en Wales en stelde telkens "tactisch overklast" te zijn, klinkt er in Sochi een heel andere geluid.

Matchday -1, de Duivels zijn er klaar voor. Afgaande op de recentste oefenduels tegen Egypte en Costa Rica, afgaande op de geluiden uit de kleedkamer van 'Onze Jongens' in de centrale as. Nadat De Bruyne zich al lovend uitgelaten heeft over de in deze voorbereiding gemaakte afspraken binnen de ploeg, sterken ook de uitspraken van Courtois, die andere Rode Duivel die af en toe geen blad voor de mond neemt, een dag voor de match tegen Panama het vertrouwen. Wat een verschil met die vermaledijde dag in Lille, na de 3-1-nederlaag tegen Wales. Courtois, toen: "Ik heb binnen mijn gedacht gezegd tegen iedereen. Ik moet mijn woorden wikken en wegen, want ik wil niets kapotmaken. Het probleem was hetzelfde als tegen Italië. We speelden met dezelfde tactiek en het probleem was er opnieuw." Na Italië had Courtois er vooral op gewezen dat de verdedigers teveel aan hun lot werden overgelaten.

Courtois, vandaag: "Ik voel dat we voor elke match klaar zijn met een duidelijk plan. Als je vergelijkt met over vier jaar, iedereen heeft nu meer ervaring. dus we zijn kalmer. Je voelt bij iedereen vastberadenheid, kalmte, scherpte,... We hebben niet alleen Eden nodig, maar ik zag hem nooit beter spelen dan nu. Hij speelt op een ander niveau en ik hoop dat we diezelfde Eden gaan zien op het WK. Maar je hebt ook Romelu, Kevin,... We zijn outsiders voor de titel, niet de favoriet. We hebben de kwaliteiten, het talent en een goeie groep. Velen zijn op de piek van ons voetbalkunnen. Maar bovenal hebben we het vertrouwen. Belangrijk."

Afwachten wat dat gaat geven. Morgenavond weten, al is het dan ook maar een klein beetje, meer. Het blijft tenslotte slechts 'the Panama game', zoals alleen Martínez dat zo smakelijk kan zeggen.