De Rode Duivels aan de top: dure vogels De Bruyne, Lukaku & Hazard zijn zowaar meer waard dan Ronaldo en Messi

Volgens het gerenommeerde Zwitserse onderzoeksbureau CIES Football is Kevin De Bruyne de meest waardevolle speler bij Manchester City, staat Romelu Lukaku met een prijskaartje van 165 miljoen helemaal bovenaan bij de stadsgenoot én is ook Eden Hazard de man met de hoogste marktwaarde bij Chelsea. Straffe cijfers, waarmee de drie heren leukweg Lionel Messi en Cristiano Ronaldo achter zich laten.

1,196 miljard euro. Zoveel zijn de manschappen van trainer Pep Guardiola waard. Daarmee is Manchester City het meest waardevolle team ter wereld. Aan de top in het miljoenenensemble: onze eigen Kevin De Bruyne. Met 145 miljoen euro is niemand meer waard bij de koploper van de Premier League. Bovendien is 'King Kev' daarmee de derde meest waardevolle speler in de Engelse hoogste voetbalklasse.

Een trapje hoger: Romelu Lukaku. De spits van Manchester United wordt volgens het CIES geschat op een waarde van 165 miljoen euro en is daarmee de meest waardevolle speler op Old Trafford én de man met de op één na hoogste marktwaarde van de Premier League. Enkel Harry Kane doet met een transferwaarde van 186 miljoen euro beter. Alsof dat nog niet volstaat, maakt Eden Hazard het Belgische succesverhaal compleet. Met een waarde van 121 miljoen euro voert de balvirtuoos de ranking aan bij Chelsea.

Messi en Ronaldo

Fraaie statistieken, des te meer omdat de drie Rode Duivels daarmee enkele toppers voorafgaan. Lionel Messi heeft immers een waarde van 117 miljoen euro, terwijl Ronaldo afklopt op 96 miljoen. De meest waardevolle speler ter wereld is weinig verrassend Neymar Jr. De miljoenentransfer van PSG is volgens het onderzoeksbureau 218 miljoen euro waard - amper 4 miljoen minder dan waarvoor de Franse club hem wegplukte bij Barcelona.

Patrick De Koster: "Gevolg van zijn geluk naast het veld"

Patrick De Koster, de makelaar van De Bruyne, reageerde bij JOE FM al op de knappe cijfers van zijn poulain. "Kevin is momenteel héél goed aan het spelen, wat volgens mij een gevolg is van zijn geluk in zijn privéleven. Hij is enorm blij met zijn kindje en gezin. Ik ken Kevin nu al zolang dat ik weet dat wanneer hij zich goed voelt in zijn vel, dat duidelijk zichtbaar is op het veld. 145 miljoen euro een realistisch bedrag? Zeer zeker. De afgelopen transferperiode zijn er met de transfers van Neymar en Mbappé enkele grenzen gebroken. Dan is die som zeker niet gek of verrassend."

De tien meest waardevolle spelerskernen ter wereld:

1. Manchester City: 1,19 miljard euro

Meest waardevolle speler: Kevin De Bruyne met 145 miljoen euro

2. Tottenham: 1,17 miljard euro

Meest waardevolle speler: Harry Kane met 186 miljoen euro

3. FC Barcelona: 1,13 miljard euro

Meest waardevolle speler: Luis Suarez met 134 miljoen euro

4. Chelsea: 1,04 miljard euro

Meest waardevolle speler: Eden Hazard met 121 miljoen euro

5. Manchester United: 919 miljoen euro

Meest waardevolle speler: Romelu Lukaku met 165 miljoen euro

6. Real Madrid: 903 miljoen euro

Meest waardevolle speler: Cristiano Ronaldo met 96 miljoen euro

7. Liverpool: 901 miljoen euro

Meest waardevolle speler: Mohammed Salah met 101 miljoen euro

8. PSG: 864 miljoen euro

Meest waardevolle speler: Neymar met 218 miljoen euro

9. Atlético Madrid: 800 miljoen euro

Meest waardevolle speler: Antoine Griezmann met 147 miljoen euro

10. Juventus: 743 miljoen euro

Meest waardevolle speler: Paulo Dybala met 166 miljoen euro

