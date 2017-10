De punten na Cyprus: Tielemans primus en drie Belgen flirten met een buis Rudy Nuyens

23u02 30 HLN Rode Duivels De Rode Duivels hebben gedaan wat ze moesten doen: winnen tegen Cyprus waardoor ze de WK-kwalificatiecampagne met 28 op 30 afsluiten. Het werd 4-0 zonder dat de Belgen echt het gaspedaal moesten induwen. Bekijk hier de punten die we gaven aan elke speler. Onder onze punten kan ook jij de Duivels beoordelen op basis van hun prestatie vanavond.

COURTOIS 6/10

Moest, zoals wel vaker in deze campagne, de hele wedstrijd werkloos toekijken.

MEUNIER: 6/10

Toonde zich erg bedrijvig op de rechterflank, zoals we dat van hem gewend zijn. Maakte zich vaak aanspeelbaar en verstuurde verzorgde voorzetten.

ALDERWEIRELD: 6/10

Mocht centraal in de driemansdefensie opdraven. Deed het verdedigend uitstekend, maar was soms iets te onzuiver in de opbouw.



CIMAN: 6/10

Speelde rechts in de driemansdefensie. Kwam vaak aan de bal en verdedigde scherp. Hield het sober in het uitverdedigen.



VERTONGHEN: 6/10

Speelde zijn recordmatch met de aanvoerdersband en speelde daar ook naar. Sterk in de duels, vaak aanspeelbaar en goed in de combinaties.

WITSEL: 7/10

Behoudt zijn niveau in China. Aanspeelpunt en rustbrenger. Voetbalde met veel overzicht en met een verzorgde passing.



TIELEMANS: 8/10

Deed het uitstekend. Lag met een goeie balrecuperatie en dito pass aan de basis van de 1-0. Zuivere passing, sterk in de balrecuperatie, goeie loopbewegingen.

T. HAZARD: 7/10

Begon sterk, met snedige infiltraties, maar moest dan wat gas terug nemen. Miste twee goeie kansen, maar scoorde dan toch. Goeie wedstrijd.



CHADLI: 5/10

Miste wat wedstrijdritme en haalde niet het hoge niveau van in het voorjaar tegen Rusland, Tslejchië en Estland, maar werkte zich wel te pletter.

E. HAZARD: 7/10

Maakte al vroeg in de wedstrijd een knappe goal. Voetbalde met veel flair en demonstreerde technische hoogstandjes. Maakte rustig 3-0 vanop de stip.

BATSHUAYI: 5/10

Kende een moeilijke avond. Ging voortdurend in duel, maar miste te vaak zijn controles en maakte niet altijd de goeie keuzes.



INVALLERS:

MERTENS: viel na 56 minuten in voor Batshyuayi. Was even diepe spits, tot Lukaku inkwam. Moeizame invalbeurt. (5)



R. LUKAKU: viel even na het uur in voor Meunier en maakte er met een echte Lukakugoal 4-0 van. (7)



DE BRUYNE: viel een kwartier voor tijd in voor Eden Hazard. (-)

