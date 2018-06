De Nederlanders die België vanavond helpen: "We zorgen ervoor dat het klopt wat het blote oog heeft gezien" Leon ten Voorde

18 juni 2018

06u00 0 Rode Duivels De Rode Duivels krijgen op dit WK steun uit Nederlandse hoek. De datascouts Niels Wigbold en Stefan Huiskes hebben alles in kaart gebracht voor Kevin de Bruyne en co.

Stel, België staat straks tegen Panama met 2-1 voor en er zijn nog tien minuten te spelen. Bondscoach Roberto Martinez is dan voorbereid op wat komen gaat. "Dan sturen ze hun zwaarste speler in de selectie naar het front", zegt Stefan Huiskes, de Nederlandse datascout van de Rode Duivels. Samen met Niels Wigbold weet hij sinds kort alles van het Panamese voetbal. Die kennis hebben ze vergaard in opdracht van de Belgische ploeg.

Gastvrije Belgen

Twee jongens die het afgelopen seizoen in de tweede en derde klasse van het Twentse amateurvoetbal speelden, zijn de vier extra ogen die ons de weg wijzen in Rusland. Huiskes en Niels Wigbold werken voor het data intelligence bureau SciSports, dat vorig jaar in Nederland nationaal nieuws werd door Memphis Depay op basis van statistieken te koppelen aan Olympique Lyon. Vandaag zitten ze in Sochi op de tribune. Niet alleen als supporter, maar ook als adviseur van de Belgische staf. "Toen wij anderhalve week geleden op het trainingscentrum van België werden ontvangen door de bondscoach was het eerste wat hij zei: ‘welcome to the team’’, vertelt Wigbold. "Het viel me op hoe gastvrij ze meteen waren en hoe gemoedelijk alles ging. 123-voudig Frans international Thierry Henry, serveerde zelfs de koffie voor ons. Best bizar."

Om het toeval zoveel mogelijk uit te sluiten, willen coaches tegenwoordig alles weten. Bij de Duitsers is het bijvoorbeeld al normaal dat iemand van de bond een jaar voor het WK in het land gaat wonen van de tegenstander die nog onbekend is. Huiskes en Wigbold zijn nooit in Panama geweest. "De eigen scouts van België hebben uiteraard wel wedstrijden bekeken. Wij zorgen voor de feitelijke ondersteuning of het allemaal klopt wat het blote oog heeft gezien."

Hoog winstpercentage bij veroveren tweede bal

Je kunt het zo gek niet bedenken of de jongens uit Twente hebben het in kaart gebracht. Hoe reageert de bondscoach van Panama bijvoorbeeld bij een achterstand? Hoe heeft hij zijn teams in zijn hele loopbaan laten spelen? Martínez wil het allemaal weten. "Wij vertalen data naar voetbaltaal", zegt Huiskes. "Trainers willen alles in hapklare brokken hebben."

Morgen in de nabespreking van het eerste groepsduel kan Martinez teruggrijpen op de evaluatie van de Nederlanders. Huiskes en Wigbold hopen dat ze nog heel wat wedstrijden moeten analyseren, want dat betekent dat de Belgen ver gaan komen. "De halve finale moet mogelijk zijn", verwachten ze. "Of ze niet te aanvallend spelen? Nee. Kijk maar eens goed hoeveel druk topspelers als De Bruyne en Hazard geven bij balverlies en hun hoge winstpercentage bij het veroveren van de tweede bal."