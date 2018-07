De mooiste counter uit de geschiedenis van het Belgische voetbal? In 9.94 seconden en via vijf stations naar de kwartfinale: "Ik snapte de Japanners niet" SK/PJC/NP/ODBS

03 juli 2018

12u05 0 Rode Duivels Minuut 94. Er is tijd voor nog één aanval, maar dan moet het wel héél snel gegaan. En, probleem: de Japanners hebben zonet een hoekschop afgedwongen. Maar dan, een bliksemschicht die voor altijd op eenieders netvlies zal gebrand zijn. Hoe we 9.94 seconden later en via vijf stations toch het opperste delirium beleefden.

Verlengingen leken onafwendbaar, zeker toen de Japanse invaller Keisuke Honda zich aan een vrije trap zette. Een vervaarlijke zwabberbal, waarop Courtois attent moet zijn. Hij werkt de bal in corner. Er restten dan nog 31 seconden reguliere speeltijd. Waarop Japan zowaar massaal naar voren trekt. Naast de hoekschopgever staat er nog een Japanner om de corner eventueel kort te geven, vier 'Blue Samurai' bevinden zich in onze zestien, eentje in de halve cirkel daar net buiten. Vreemd. Kamikaze van de zuiverste soort, zou niet veel later blijken. Courtois: "Ik snapte eerlijk gezegd niet wat Japan deed. Na een hele match korte corners te hebben gezet, gaven ze hem nu lang. Misschien wilden ze alles of niets spelen."

Thibaut Courtois plukt de hoge bal ("dat is één van mijn kwaliteiten") en, met de Japanners hopeloos uit positie, lanceert meteen de tegenaanval. "Ik zag Kevin vertrekken en gaf hem meteen mee. Ik zag in mijn ooghoek een ploegmaat vrijlopen en was daar al mee bezig. Ik gaf de bal dus mee aan Kevin, gemeten en op de juiste snelheid, zodat hij niet moest inhouden. Dat probeer ik altijd te doen."

Kevin De Bruyne, tot dan toe bezig aan een wat warrige partij, is dan aan zet en pakt uit met een actie waarvoor hij zo befaamd is. Vier Japanners is hij te snel af tijdens zijn 'Grote Oversteek'. In zesde versnelling van box-to-box. Zie em gaan, zie em gaan. De Bruyne: "Op het moment dat Courtois de bal op het veld inwierp voelde ik dat er iets mogelijk was. Ik zag dat er veel ruimte was. We konden nog iets creëren om die verlengingen te vermijden en dat speelt dan toch door je hoofd. Ik zag toen Thomas vrijlopen op rechts, niet meer dan logisch dat ik hem die bal speel. De andere jongens doen het ook gewoon erg goed."

Op rechts was Thomas Meunier meegespurt - ook hij de ren van zijn leven. Terwijl in die fase ook Lukaku uitstekend verdediger Nagatomo weg van Meunier trok. De rechtsachter, diep vanop de eigen helft vertrokken, loopt zijn rechtstreekse concurrent er vlot af, houdt het veld breed en profiteert van de goeie loopactie van Lukaku. Vervolgens loopt Lukaku de diepte in en even verder biedt ook Chadli zich al aan. Maar De Bruyne kiest de optie-Meunier en tikt naar de rechterflank. Meunier van zijn kant werkt de bal in één tijd naar het centrum.

Enter Romelu Lukaku, die met een briljante loopactie een groot aandeel in de supersonische counter heeft. Wanneer Meunier breed tikt, heeft Lukaku in zijn ooghoek gezien dat Chadli in zijn rug komt. 'Big Rom' laat de bal slim tussen zijn benen lopen. De topschutter in Lukaku, vier goals al op dit WK, cijfert zich weg voor het ploegbelang. Totaal onbaatzuchtig. Zonder één keer de bal te raken heeft Lukaku een belangrijke voet in de 3-2.

En dan, de onwaarschijnlijke matchwinnaar: Nacer Chadli. Hij had er net een spurt van 82,5 meter in 9.63 seconden opzitten (zie de gegevens van de door aan de KU Leuven verbonden inspanningsfysioloog Werner Helsen hieronder), waarbij hij een topsnelheid bereikte van 31,5 km/u. "Ik zag Eden links van me. Romelu voorin. En Thomas rechts. Die begon ook te sprinten. Ik ben het peloton gevolg. Of ik naar Romelu geroepen heb dat hij die bal moest doorlaten? Nee. Ik zat in volle sprint en dacht eigenlijk dat Thomas de bal naar mij zou voorzetten, maar hij koos voor Romelu. Ik ben toch blijven lopen. Romelu had me blijkbaar gezien, want hij liet de bal knap door. (oprecht) Eigenlijk is het een assist van hem. Dit is een droom."

Nacer Chadli covered 82,5m in 9.63" reaching a top speed of 31.5km/h before scoring the winning goal in the 94min! #RedDevils #WorldCup pic.twitter.com/aHCkZf9whL Werner Helsen(@ WeHelsen) link