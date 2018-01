De liefdesverklaring van Courtois aan Preud'homme: "Ik zou op een dag graag door jou getraind worden" YP

26 januari 2018

10u45

Terwijl Michel Preud'homme gisteren Club Brugge – KV Oostende bijwoonde, was hij ook de centrale gast in '69 minutes sans chichis'. In het RTBF-programma was er ook nog een opvallende rol weggelegd voor Thibaut Courtois, die MPH toesprak in een videoboodschap . "Ik zou op een dag graag een keer getraind worden door jou", klonk het.

Michel Preud’homme, 59 intussen, was in een ver verleden onze nationale nummer één, vandaag is Chelsea-sluitstuk Thibaut Courtois (25) dat. “Mijn papa kent je beter dan ik”, stak de boomlange portier van wal. “Hij is een Luikenaar en was grote fan van Standard. Hij heeft je altijd zien spelen, je was zijn idool. Je was een groot doelman. Ik bewonderde je reflexen, je mentaliteit, je karakter en je drang om steeds beter te willen worden. Ik weet dat je op een WK verkozen bent tot beste doelman en dat is iets bijzonder. Ik hoop dit jaar in Rusland in je voetsporen te kunnen treden, want dat is de droom van elke doelman.”

“Op een dag zou ik graag door jou getraind worden”, ging het verder. "Je bent een groot coach en ik hoop dat je binnenkort een nieuwe uitdaging vindt. Overal waar je bent geweest, heb je prima werk geleverd. Ik wil je dus feliciteren met al wat je hebt gepresteerd, zowel als doelman als als coach”, besloot Courtois.

De lofzang liet Preud’homme niet onberoerd. “Thibaut is een grote moderne doelman. Het vak is geëvolueerd. Hij is groot qua lengte, maar ook qua spel”, aldus MPH, die afrondde met een soort van oproep (kwinkslag incluis) aan het adres van de Limburger. “Laat ons dromen, geef alles wat je in je hebt en probeer wereldkampioen te worden. Dan laten ze mij gerust.”