De leukste herinneringen aan 'Record Jan': "Een mager onschuldig jongetje, tot hij een vrije trap van op 35 meter binnen knalde" Wouter Devynck Frank Dekeyser en Bart Fieremans

06u00 3 Photo News Rode Duivels 97 interlands. Dat maakt niet alleen indruk bij de Rode Duivels, maar ook bij iedereen die Jan Vertonghen meegemaakt of begeleid heeft in zijn voetbalcarrière. Drie vragen voor 13 oude bekenden. 1) Wat is je strafste herinnering aan Vertonghen al voetballer? 2) Ben je verrast dat Vertonghen recordinternational wordt? 3) Hoe zou je Vertonghen willen feliciteren.

Kris Baeke (juf basisschool): "Kinderen willen op zelfde schoolbank zitten"

1) "Jan was een lieve jongen die altijd met alles in orde op school was, zijn ouders wilden dat hij zijn best deed. Ik herinner me geen kwajongensstreken, wel kwam hij voor anderen op. Hij voetbalde graag, maar dat viel toen niet zo op. In een boekje op de vraag 'wat wil je later worden?' antwoordde hij op de eerste plaats 'burgerlijk ingenieur', als tweede had hij 'pottenbakker' ingevuld."



2) "Ik ben meer trots dan verrast. Het is niet dat zoiets in één keer 'waauw' gebeurt, maar je ziet het stillekes aankomen. Jan Vertonghen is aan de zijlijn een ander type dan Jan Ceulemans, maar ook een heel nuttige speler. Een stille kracht die af en toe ook een goal maakt. Hij houdt de ploeg bijeen en komt ook vaak in de media aan het woord."



3) "Ik wil Jan zeggen dat we toch enorm fier zijn dat hij hier op onze school in Tielrode gezeten heeft en het zo ver geschopt heeft. Ik vertel dat ook alle jaren in de klas, en dan vragen heel wat kinderen of ze op dezelfde schoolbank mogen zitten als Jan. Hoe meer caps hij haalt en hoe meer goals hij maakt, hoe liever we het hier hebben (lacht)."

Photo News Jan Vertonghen in zijn eerste interland in 2008 tegen Portugal

Ronny Meyntjens (trainer miniemen bij VK Tielrode): "Verliefd op de bal"

1) "Ik heb hem gekend als een fijn blond manneke die verliefd was op de bal. Zelfs na een match ging hij efkes binnen voor een cola en daarna het plein weer op om te shotten. Ik zag hem ooit scoren nadat hij op eigen helft was vertrokken en iedereen had gedribbeld. Rond hem vroeg iedereen de bal: 'geef, geef' maar Jan ging los door de centrale as."



2) "Toen ik hem trainde, kon ik nooit vermoeden dat hij ooit Ceulemans zou evenaren. Ik ben 27 jaar trainer en zag zoveel kinderen passeren. Het is één kans op de duizend of tienduizend, ik ben blij dat ik op mijn kleine niveau toch een beetje bijgedragen heb. De huidige Rode Duivels zijn wel zo sterk dat ze zich makkelijk voor EK's en WK's plaatsen en snel meer caps halen."



3) "Ik zou Jan willen feliciteren voor heel zijn carrière. Ik wens hem nog vele goede jaren. Hij is dertig jaar oud en ik hoop dat hij met zijn fantastische linker nog kan schitteren en de Rode Duivels zo ver mogelijk helpt op het WK, zodat we fier kunnen zijn op België en op hem."

Kevin Engels (ploegmaat bij VK Tielrode tot zijn 13de): "Van kleinsaf scouts aan de zijlijn"

1) "Ooit speelden we eens op een bevroren veld. Jan was toen centrale middenvelder en durfde wel eens tonen hoe goed hij kon voetballen. Bij een uittrap van de doelman van de tegenstander nam hij de bal op het middenveld in één tijd op de slof en schoot hem gewoon binnen. Een wereldgoal. En ook een knap staaltje van techniek en kracht op die jonge leeftijd. Ik herinner me ook nog dat hij eens bleef dribbelen op het middenveld. Kappen, draaien, keren... Tot hij daardoor echt buiten adem was. Puur omdat hij de bal niet wilde verliezen. (lacht) Koppig was hij wel."



2) "In zekere zin verrast het me wel. Jan Ceulemans is toch een icoon van het Belgische voetbal. Al beschikten wij met Tielrode over een ploegje dat elk jaar kampioen werd, er stonden toen al scouts van de Belgische topclubs aan de zijlijn. Ongelooflijk dat ik met hem heb samengespeeld. Ik ben daar wel trots op, net als over het feit dat hij mijn kameraad was."



3) "Proficiat met je fantastische carrière en hopelijk volgen er na je record nog veel matchen. Ik gun je een goede prestatie op het WK en wie weet kan je ieders jongensdroom om eens wereldkampioen te worden, straks waarmaken."

Jurgen Maes (buur en jeugdverantwoordelijke bij VK Tielrode): "Regelmatig ruzie met zijn broer"

1) "Jan had een geweldige winnaarsmentaliteit, maar zijn één jaar oudere broer die in dezelfde ploeg zat had dat ook. En dus gaf dat wel eens vuurwerk. Vooral als ze thuis in de tuin samen voetbalden, kwam er regelmatig ruzie van. (lacht) Als buurman was ik daar bevoorrechte getuige van. Ze wilden zich tegenover elkaar bewijzen en het was meestal Jan die het pleit won. Maar als hij dan toch eens verloor, dan kon hij heel kwaad en pissig zijn."



2) "Als je ziet welk parcours hij al heeft afgelegd en welk palmares hij al heeft, verbaast me dat helemaal niet. Dan vind ik het zelfs een normale zaak, al denk ik niet dat Jan het al ten volle beseft."



3) "Jan, ik denk dat als je zelf zou mogen kiezen het allermooiste cadeau voor jou als recordinternational een DVD-box van 'FC De Kampioenen' zou zijn. Om dan een hele avond te kijken."

Photo News

Urbain Haesaert (jeugdverantwoordelijke Germinal Beerschot Antwerpen): "Je kan altijd op Jan rekenen"

1) "Jan kan niet verliezen. Hij wil elk spelletje winnen en laat zich nooit doen. Vandaar dat hij het ook zo ver geschopt heeft. Hij speelde het liefst als middenvelder, maar hij trok overal zijn streng. Zonder morren ook. Het is iemand waar je altijd op kan rekenen. Ik vind het vooral een geweldige prestatie dat hij het als Belg tot kapitein van Ajax heeft geschopt. De Nederlanders overbluffen ons regelmatig, maar ook daar liet Jan zich niet doen."



2) "Ik wist wel dat hij het door zijn 'onoverwinnelijkheid' ver ging brengen, maar ik heb nooit nagedacht over hoever. Dat hij nu recordinternational wordt, is toch wel een geweldige prestatie."



3) "Ik heb je onlangs gefeliciteerd met je pasgeboren zoontje. En nu wil ik dat ook doen met je prachtige carrière. Maar je kan er gerust nog een mooi stuk aanbreien en de kaap van de honderd interlands nog ruim overschrijden."

Photo News

Wim Kwakman (coach U 17 Ajax): "Toen al een verwoestend schot"

1) "Een jongen waar vooral weinig op aan te merken viel. Hij deed altijd zijn best, stond zijn mannetje én hij had toen al een verwoestend schot. Weet je wat ik nooit zal vergeten? Op maandag hadden we altijd een vergadering met de jeugdcoaches en onder meer Louis van Gaal. Ik herinner me nog dat we wilden dat Jan meer zou durven als centrale verdediger. Meer 'indribbelen'. Op een maandag zei ik eens: 'Nou, Jan ging ook een aantal keer'.' Plots hoorde ik een stem van helemaal achteraan: 'Dat heb ík toch onvoldoende gezien, hoor.' Van Gaal was het er niet mee eens. Hij geloofde ook heel erg in de kwaliteiten van Jan, vandaar dat Louis wilde dat hij meer initiatief nam."



2) "Ik vind het geen verrassing. Zijn hele loopbaan 'klopt'. Hij is niet te vroeg weggegaan bij Ajax, maakte steeds de juiste keuze. Bovendien is hij bijna altijd fit, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Thomas Vermaelen. Het verwondert me dus niet."



3) "Jan, het is fan-tas-tisch. Van harte gefeliciteerd, ik ben enorm trots op je. Je hebt een goed hart en een goed karakter. Oh ja, ook nog felicitaties aan het hele gezin."

Adrie Koster (ex-trainer Ajax): "Ik heb hem laten debuteren"

1) "Hij zat niet vast in de A-kern van Ajax en moest af en toe meetrainen onder mijn hoede bij de B-kern. Daar was hij wel teleurgesteld over. Maar ik heb hem verteld dat hij zijn schouders niet mocht laten hangen. Dat heeft hij gedaan en later dat jaar heb ik hem vervolgens laten debuteren bij de eerste ploeg. Als linksachter omdat Emanuelson gebleseerd was. Wat hij nu dus ook speelt bij de nationale ploeg. Daarna is hij eigenlijk niet meer uit de ploeg gegaan. Al zag ik in hem toen ook wel al een centrale verdediger. Hij had het voordeel dat hij linksbenig was en goed kon voetballen."



2) "Ik sta er wel een beetje van te kijken dat hij nu recordinternational zal worden. Dat hij überhaupt al 95 interlands heeft gespeeld. Dat zegt iets over zijn kwalititeiten natuurlijk. En over het feit dat hij zich heel goed ontwikkeld heeft."



3) "Grote klasse, Jan. Klasse verloochent zich niet en betaalt zich cash uit in zoveel interlands. Dat is zeker een compliment waard."

ANP Pro Shots Adrie Koster liet Vertonghen debuteren bij Ajax

Henk Ten Cate (ex-trainer bij Ajax): "Jan heeft mij de titel met Ajax gekost"

1) "Ik heb hem maar een halfjaar bij me gehad, omdat we hem daarna uitgeleend hebben aan RKC, om hem speelminuten te gunnen op het hoogste niveau. Daar was hij boos over. Onterecht, want we hadden het beste met hem voor. Ik heb hem achteraf ook van de beloften naar de eerste ploeg gehaald. Ik vond wel dat hij omwille van zijn handelingssnelheid te kort kwam als middenvelder. Ook daar was hij boos over, maar ik zag er wel een goede centrale verdediger in. Toen hij met RKC enkele speeldagen voor het einde scoorde tegen ons en wij daardoor twee punten verloren, was het mijn beurt om boos te zijn. Anders waren wij toen op kop gekomen en hadden we die nooit afgestaan. Jan heeft mij de titel met Ajax gekost. (lacht) Ik neem hem dat niet kwalijk, hoor. Jan is een sportman en heeft gewoon zijn plicht vervuld."



2) "Ik ben helemaal niet verrast, hij had iets wat andere Belgen niet had: dat meedogenloze dat Nederlanders bezitten."



3) "Chapeau, Jan! Ik hoop dat je er nog zo'n 25 caps bij kan doen en het record héél scherp stelt."

Mark Wotte (ex-coach RKC): "Ik vroeg hem brutaler te zijn"

1) "Ik herinner me dat hij net na het overlijden van zijn papa bij ons kwam vanuit Ajax. Ik zette hem centraal achterin, op de linkerflank maar ook enkele keren op het middenveld. Zijn mooiste moment bij RKC was zijn doelpunt tegen Ajax - de 2-2 waardoor zij de titel misten. Het tekende de sportman pur sang dat hij wilde scoren én winnen in die voor hem lastige wedstrijd. Ook al was hij eigenlijk bescheiden, ik vroeg hem weleens om brutaler te zijn."



2) "Ik heb het genoegen gehad om met veel grote voetballers te werken op jonge leeftijd. Van der Vaart, Van Persie, Robben, Sneijder.... Ik zag in Jan dezelfde basiskwaliteiten: uitstekende techniek, sterke fysiek en een stabiele persoonlijkheid. Maar je kan de toekomst nooit voorspellen als ze nog maar 19 jaar zijn."



3) "Hulde voor je schitterende carrière die zeker nog niet af is. Je heeft geweldige stappen gemaakt."

AFP Henk Ten Cate - had Vertonghen onder zijn hoede bij Ajax

Yama Sharifi (ex-ploegmaat GBA en Ajax en nu manager van Jan): "Je zag dat hij de top zou halen"

1) "Ik zie hem nog toekomen op zijn eerste training bij GBA. (lacht) In zijn shirtje van Barcelona. Een mager, onschuldig, lief jongetje. Zo herinner ik hem mij nog altijd. En wat ik nooit zal vergeten: hij schoot op een toernooi eens een vrije trap vanop 35 meter binnen. Recht in de winkelhaak. Zo hard, zo precies...."



2) "Je wist dat hij iemand was die het maximum zou bereiken. Op elk niveau. Ik sta er eigenlijk niet bij stil dat hij recordinternational wordt. Hij is nooit geblesseerd en heeft veel voetballende kwaliteiten. Ik zag dat hij de top zou halen op 'alle levels'."



3) "Ik gun het je, Jan. Je verdient het, ook omdat je altijd dezelfde bent gebleven."

Photo News

Dieter Reynaert (ploegmaat bij Ajax): "Uitschuifbare benen"

1) "Fysiek was Jan Enorm sterk. Onze jeugdtrainer bij Ajax zei dat hij precies uitschuifbare benen had. Ook al was de bal twee meter van hem, dan nog kon hij de bal veroveren. Vandaar dat hij bij een 'rondo' nooit lang in het midden moest blijven staan."



2) "Ik vergeet soms dat hij al 30 jaar is. Het lijkt pas gisteren dat hij zijn debuut maakte bij de nationale ploeg."



3) "Proficiat dat je ondanks het verlies van je vader, toch de top hebt gehaald. Je bent een rolmodel."

Siem de Jong (ex-ploegmaat bij Ajax): "Belgisch recordinternational als halve Nederlander"

1) "Voor mij is Jan eigenlijk degene met wie ik ben opgegroeid bij Ajax, we zijn in 2007 steeds meer gaan spelen en de mooiste herinnering is wel de kampioenswedstrijd tegen FC Twente in 2011. Ik zie nog vaak de beelden en zijn ontlading na het laatste fluitsignaal, dat zegt alles over die wedstrijd."



2) "Ik vind het heel knap van Jan dat hij record international wordt! Ik weet dat hij bijna altijd speelt, maar dit is toch erg bijzonder."



3) "Recordinternational van België! Wie had dat gedacht als halve Nederlander. Van harte gefeliciteerd. Veel succes nog de komende jaren. En we zien elkaar snel."

Getty Images Siem de Jong - voormalig ploegmaat van Vertonghen bij Ajax

Herman Pinkster (teammanager Ajax): "Enorme kennis van sport en héél fanatiek"

1) "Jan is een geweldig mens. Hij staat bij ons bekend om zijn enorme kennis van sport. Vooral voetbal en wielrennen. Jan is echt een idolaat fan van wielrennen. Ik zal nooit vergeten hoe hij op de teambus zat te kijken naar de Ronde van Vlaanderen. Laat me zeggen dat het héél fanatiek was. Dat begrijpen we als 'Hollanders' niet, hoor."



2) "Hij heeft er alleszins alles aan gedaan. En natuurlijk: Jan was een heel groot talent met een sterk karakter en een winnaarsmentaliteit."



3) "Jan, ik ben ontzettend trots op je. We zijn blij dat je deel hebt uitgemaakt van de Ajax-familie en dat je je doel bereikt hebt."

Photo News