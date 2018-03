De koersfanaat in Jan Vertonghen: "Hoe laat trainen we morgen? Dan kan ik Gent-Wevelgem ook zien" Pieter-Jan Calcoen

24 maart 2018

14u01 10 Rode Duivels Cap nummer 100 komt dichterbij. Tegen Saoedi-Arabië kan Jan Vertonghen (30) voor de 99ste keer het shirt van de Rode Duivels dragen. Maar eerst is er… Gent-Wevelgem. "Ik hoop dat een Belg wint."

Roberto Martínez wilde maar één oefeninterland. Pech voor Jan Vertonghen, die zo nog niet zijn 100ste match voor de nationale ploeg kan spelen. Hij lachte: "Die honderdste komt er wel. Eigenlijk ben ik er niet mee bezig, maar op het moment zelf wil ik die 100ste wel heel bewust beleven. Weet je, het is gewoon verstandig om nu maar één wedstrijd af te werken. Dat kan op lange termijn nuttig zijn."

Het was dan ook geen verrassing dat Vertonghen tevreden was met de rust die hij de voorbije dagen kreeg. "In Tottenham trainen we heel pittig. Dat werpt zijn vruchten af - onze resultaten zijn goed -, maar fysiek en mentaal is de Premier League heel belastend. Bovendien is er weinig tijd om vrijaf te nemen - zo vol zit het programma. (lacht) Het was dus leuk om even uit te blazen."

Op die manier had Vertonghen, die gisteren WK-tegenstander Engeland tegen Nederland aan het werk zag, ook de tijd om de Vlaamse openingskoersen te volgen. "Ik kon nog net de finale van E3 Harelbeke meepikken. (tot de perschef) Hoe laat trainen we morgen? Voor de middag? Dan kan ik Gent-Wevelgem ook zien. Ik hoop dat er een Belg wint. Wie dat dan is, maakt niet uit."

Tot slot blikte Vertonghen vooruit op Saoedi-Arabië. "Een interessante tegenstander met het oog op het WK", zei hij. "Naast de eettafel staat een scherm waarop elke speler beelden kan bekijken. Dat heb ik gedaan. Het is een team dat met veel druk en beweging speelt. Een beetje een Zuid-Amerikaanse stijl. Of ik zal spelen? (lacht) Dat wil ik altijd."