De kans dat Nainggolan in de zomer voet zet op Russische bodem? Heel klein Stephan Keygnaert

09u55 16 Photo News 30/10/2017, Rome (Italy) Rode Duivels Vooreerst dit. In Bosnië viel uit officiële bronnen al te horen dat Radja Nainggolan wel degelijk zou opgeroepen worden voor de oefeninterlands tegen Japan en Mexico. Zo gezegd, zo gedaan. Over de motiéven van Roberto Martínez was men geheimzinniger.

Na alle interviews met de bondscoach uit de voorbije maanden, waarin steeds weer de vragen over Nainggolan opdoken, kon stilaan de tekening gemaakt - Martínez zag in 'Ninja' geen defensieve middenvelder, voor de positie achter de diepe spits had hij ander en beter, en om hem op de bank te houden was Nainggolan dan weer te goed. "Elk land heeft wel zo een speler waarvan je denkt: 'Die hoort in de ploeg'", sprak de bondscoach recent nog in Sport/Voetbal Magazine.

Maar zie. Gistermiddag, deus ex machina: Radja Nainggolan. In Rome viel er een van zijn troon van verbazing - 'Miênde gij da na?'

Het antwoord daarop lag gistermiddag in de uitleg van de bondscoach - voor een keer was ie heel duidelijk. In de kwalificatiecampagne ging het om "zo goed mogelijk presteren", nú krijgen spelers uit een voorraad van 50 de kans om "indruk te maken" en om zo "misschien bij de groep te blijven". En Martínez somde ze in één adem op: Januzaj, Depoitre, Nainggolan...

De bondscoach speelt het hard. Nainggolan is terug naar af, naar helemaal onderaan de ladder, naar de trede met spelers voor wie een WK-ticket gelijkstaat met de speld vinden in een hooiberg.

Nainggolan zal spelen tegen Japan en/of Mexico, belooft Martínez. Lees: hij mag bewijzen dat hij beter is dan de broers Hazard, De Bruyne en Mertens, of dat hij een betere '8' is dan diezelfde De Bruyne, Tielemans en Dembélé. De bondscoach geeft weliswaar het volk zijn brood, maar drukt zo iedereen met de neus op de sportieve feiten - wie van al deze concurrenten houdt Nainggolan straks uit de WK-selectie?

Zijn selectie heeft veel weg van een vergiftigd geschenk.

"Misschien kunnen ze bij de groep blijven"...

De kans dat Radja Nainggolan in de zomer voet zet op Russische bodem blijft heel klein.