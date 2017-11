De gouden rechter van Luc Nilis: veroveraar van harten in Anderlecht en Eindhoven Mike De Beck

22u00 0 ISO SPORT Rode Duivels Romelu Lukaku zet zich voorlopig op een derde plek als beste Belgische spits aller tijden. Na Luc Nilis en Erwin Vandenbergh. Dat vraagt om een overzicht over de beste aanvallers uit ons land volgens ‘Big Rom’. In dit overzichtstuk: de gouden rechter van Luc Nilis.

Bij de Rode Duivels: 10 goals in 56 caps

Luc Nilis speelde op 21-jarige leeftijd zijn allereerste wedstrijd voor de nationale ploeg. Hij kwam uiteindelijk in 15 WK-kwalificatiewedstrijden in actie waarin hij vier keer scoorde. Hij kwam op twee WK's in actie, dat van 1994 in Amerika en dat van 1998 in Frankrijk. In Parijs zorgde Nilis met een treffer tegen Zuid-Korea mee voor een punt in de groepsfase. Uiteindelijk scoorde Nilis ook twee keer in negen EK-kwalificatiewedstrijden, maar op het EK van 2000 in eigen land wist hij niet te scoren.

Bij Winterslag: de eerste stappen

Nilis kwam op 16-jarige leeftijd een eerste keer piepen bij Winterslag. Hij maakte al snel naam en kreeg vrijwel meteen de stempel van "het grootste talent van België" met zich mee. Vooral dankzij trainer Raymond Goethals die in Anderlecht al snel hamerde op de komst van Nilis naar het Astridpark.

Bij Anderlecht: verzamelaar van trofeeën

In 1986 zette Nilis voet op Brusselse bodem. Hij moest aanvankelijk vrede nemen met een stek op de bank, maar als smaakmaker Juan Lozano geblesseerd uitviel kreeg Nilis op 19-jarige leeftijd zijn kans. Vrijwel meteen werd hij kampioen met paars-wit. Het was de eerste prijs van Nilis in een verder rijkgevulde carrière. Uiteindelijk pakte Nilis nog drie titels met Anderlecht en stak hij ook drie keer de beker van België op zak. Hij greep wel naast de Gouden Schoen.

Bij PSV: de Belgische cultheld

Eindhoven was de volgende stop voor Luc Nilis. Bij PSV speelde hij onder meer samen met de Braziliaan Ronaldo die over onze landgenoot vertelde dat "het in mijn carrière het beste klikte met Luc Nilis". Mooie woorden van de spits en die had Nilis verdiend. In zes seizoenen speelde de man met de gouden rechter 164 wedstrijden en scoorde hij ook liefst 110 doelpunten. Hij veroverde de harten van de supporters en sleepte in 1995 de Nederlandse Gouden Schoen in de wacht. Met PSV pakte Nilis een beker en werd hij ook twee keer landskampioen. Hij werd ook twee seizoenen op rij topschutter. In het seizoen 1995-1996 en 1996-1997.

Bij Aston Villa: de Engelse nachtmerrie

In 2000 zette Nilis de volgende stap in zijn carrière, maar zijn Engels avontuur draaide uit op een ware nachtmerrie. In zijn eerste drie wedstrijden over Het Kanaal liet Nilis wel een keer de netten trillen. Een pareltje. Totdat het noodlot toesloeg en de speler met de puntgave techniek een verschrikkelijke dubbele beenbreuk opliep. Na een botsing met de doelman van Ipswich Town blesseerde onze landgenoot zich. Na zijn carrière viel Nilis in het zwarte gat en raakte hij verslaafd aan pokeren. Vandaag verdient Nilis zijn brood als spitsentrainer bij zijn oude liefde PSV.

