De Franse voetballer die België graag had zien winnen van Frankrijk op WK: "Velen hebben me ontgoocheld" Hans Op de Beeck

15 oktober 2018

12u05

Bron: Canal+ 1 Rode Duivels 'Les Bleus, c'est fini': Laurent Koscielny (33) heeft een punt gezet achter zijn internationale carrière. De verdediger van Arsenal miste door een zware blessure het WK en geeft nu toe dat hij meer steun had verwacht van de Fransen en dat hij ze "ergens ook graag had zien verliezen op het WK."

In een interview met Canal+ maakte een geëmotioneerde Koscielny gisteravond zijn afscheid bekend. "Velen hebben me ontgoocheld", spreekt de nog altijd niet van een achillespeesblessure herstelde centrale verdediger. "Didier Deschamps onder andere. Hij heeft me op mijn verjaardag in september een sms'je gestuurd en daarna is er telefonisch contact geweest. Maar naast de coach ben ik nog teleurgesteld in vele anderen. Het voelt alsof ik ik een slag tegen de achterkant van het hoofd kreeg."

Koscielny gaf toe dat hij tijdens het WK met "een vreemd gevoel" opgezadeld zat. "Ik wou dat ze telkens verder doorstootten, maar ergens wou ik ook dat ze verloren. Een egoïstisch kantje. Maar zo is dat nu eenmaal, dat is het leven... Nu zullen er wel mensen zijn die dat niet begrijpen, maar dat was nu eenmaal mijn gevoel tijdens het WK. Achteraf bekeken ben ik natuurlijk wel superblij voor de ploeg."

Eerder had Koscielny al wel gezegd afscheid te nemen van Frankrijk na het WK in Rusland, maar een blessure gooide roet in het eten. "Dat WK zal altijd een zwarte vlek op mijn carrière en in mijn leven blijven. De Franse zege heeft me op psychologisch vlak veel meer pijn gedaan dan mijn blessure. Ik denk dat ik altijd alles gegeven heb voor mijn land. Ik heb twee EK's en een WK gespeeld... Die blessure verandert daar niets aan. Les Bleus, daar maak ik een kruis over. Ik zal altijd supporter blijven van de ploeg, maar als er één ding zeker is dan is dat wel dat ik geen spijt zal hebben van deze beslissing."

Koscielny kwam 51 keer uit voor Frankrijk. Begin mei scheurde hij zijn achillespees in de halve finale van de Europa League. Een blessure die hem nog altijd langs de kant houdt. "Ik voel me nu anders. Er zal een Laurent zijn vóór z'n blessure en eentje erna. Ik wil nog voetballen voor Arsenal en hoop straks weer op dat veld te staan. Momenteel train ik nog steeds niet dus ik weet niet welk niveau ik nog zal halen, maar ik ga er alleszins hard voor vechten."