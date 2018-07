De column van Jan Mulder die over de tongen ging: "Grijp de Kanaries vanaf de eerste minuut bij de keel" Jan Mulder

03 juli 2018

06u36 38

Het Wales-monster is dood.

Trauma bedwongen, twijfels in de prullenmand. In de kwartfinale stuiten de Rode Duivels op Brazilië. Time to shine. Wat zei Hazard dat mooi op die persconferentie voorafgaand aan België-Japan. Het klonk als een nummer van Pink Floyd. Memories have faded, sadness has gone, the city is alive, time to shine again. 't Is zoals u ziet nog niet zo gemakkelijk een songtekst te schrijven, maar Eden redt zich uit elke situatie en maakt er wel iets van.

Je hebt 28% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN

Meer over Brazilië

België

Hazard

sport

sportdiscipline

voetbal

Chelsea

Neymar