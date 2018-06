De Bruyne: "Rekenen tegen Engeland? Dat lijkt me niet nodig" TLB

23 juni 2018

17u05

Bron: VRT 0 Rode Duivels Kevin De Bruyne maakte opnieuw de 90 minuten vol bij de Rode Duivels. De middenvelder van Manchester City toonde zich tevreden over de match van België, al baalde hij wel over de tegengoals. "Gelukkig creëerden we ook heel wat kansen. We hadden meer kunnen scoren, zeker op het einde van de match."

"Ik denk dat we een goede match gespeeld hebben", aldus De Bruyne voor de microfoon van de VRT. "We begonnen heel erg goed. Jammer genoeg viel die 2-1, maar daarna hebben we de match toch snel weer in handen genomen. We creëerden heel wat kansen en hadden meer kunnen scoren - zeker op het einde van de wedstrijd. Dat die laatste goal van de Tunesiërs valt, is eveneens jammer. Maar uiteindelijk is dat ook gewoon voetbal."

Dat de Belgen veel kansen bij elkaar konden voetballen, lag volgens 'KDB' ook aan de manier waarop de Tunesiërs voor de dag kwamen. "Tunesië probeerde hoog druk te zetten en zo kwam er meer ruimte. Ze namen risico's achterin omdat ze moesten winnen en en daardoor hebben wij het verschil kunnen maken. Soms stonden ze maar met drie achterin om onze voorhoede op te vangen en daar hebben we handig van geprofiteerd."

De Bruyne pakte vanmiddag geen gele kaart en staat zo ook tegen Engeland op scherp. 'KDB' vindt overigens niet dat de Duivels moeten rekenen tegen het land waar hij zijn brood verdient. "Op zich lijkt me dat niet nodig. Je weet toch niet wat er in de andere matchen gebeurt. Eerste of tweede in onze groep: we moeten toch gewoon winnen in de achtste finales."