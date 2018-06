De Bruyne: "Of Ik me voldoende gewaardeerd voel in België? Ja en nee. Het irritante is dat er dingen gezegd worden die niet kloppen" TLB

14 juni 2018

00u15

Bron: 'Kevin De Bruyne: Genie in Manchester' 0 Rode Duivels Binnen minder dan een week trappen de Rode Duivels hun WK op gang tegen Panama. Kevin De Bruyne (26) moet één van de sleutelpionnen worden in Rusland en in het Eén-programma 'Kevin De Bruyne: Genie in Manchester' spreekt 'KDB' alvast vol vertrouwen. De Bruyne ziet naar eigen zeggen geen enkel team met spelers van hetzelfde niveau als België, maar er moet hem toch ook iets van het hart.

In het programma krijgt De Bruyne de vraag van presentator Ruben Van Gucht of hij zich voldoende gewaardeerd voelt in België. Ja en nee, zegt de middenvelder van Manchester City. "Ik speel nu als defensieve middenvelder bij de nationale ploeg, da's een heel andere rol dan in het begin. Ik weet dat ik minder scoor of assists geef, maar mijn matchen zijn tien keer beter. Op mijn huidige positie moet ik een match proberen te domineren en andere mensen zo kansen geven om hun ding te doen."

"Het irritante is voor mij gewoon dat er zaken gezegd worden die niet kloppen. 'Hij is niet tevreden, hij zet zich niet in, speelt niet zoals bij Manchester City', lees ik dan. Zulke dingen geven de buitenwereld de indruk dat er een probleem is, dat er altijd iets is met Kevin. Maar natuurlijk spelen de Rode Duivels niet op dezelfde manier als City. Dat doet niemand. Ik zou gewoon willen dat iedereen - media, fans, spelers - achter de ploeg gaat staan, terwijl dat nu vaak net niet het geval is in mijn ogen."

De Bruyne toonde zich in het programma als een echte familieman. Elk vrij moment lijkt hij door te willen brengen met zoontje Mason Milian (2). Maar dat hij minder zou presteren als zijn familie niet bij hem is, zoals al gesteld werd, is volgens De Bruyne onjuist. "Dat bedoel ik met zaken die niet kloppen. Zo'n zaken vind ik een beetje kinderachtig. Ik ben altijd weg van huis, al sinds mijn veertiende. Dus ik denk dat dat een beetje raar is om te beweren."

Martínez

“Zolang we tactisch geen goed systeem hebben, zullen we moeilijkheden blijven krijgen tegen landen als Mexico.” Het zijn de letterlijke woorden die De Bruyne eind vorig jaar sprak. Kritiek die kon tellen, maar in 'Kevin De Bruyne: Genie in Manchester' geeft de Rode Duivel ook toe dat de taak van Martínez moeilijker is dan die van een clubtrainer.

"Hij moet werken met spelers die voor ploegen uitkomen vaak op totaal verschillende manieren gevoetbald wordt. Man. City en Tottenham spelen een gelijkaardig soort voetbal, maar dan zijn er bijvoorbeeld ook de stijlen van Chelsea of Man. United. Je moet iedereen plots volgens dezelfde visie laten spelen en da's niet makkelijk. Dat zorgt soms voor chaos. Het is heel belangrijk dat iedereen weet wat er moet gebeuren."

"Als wij het niet goed doen, dan is Martínez niet de juiste man. Presteren we wel goed, dan is hij de juiste man. Alles hangt af van de prestaties en dat hoort ook bij het voetballen en het coachen."

Nog enkele fragmenten: